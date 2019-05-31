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МИД РФ расширит «черный список» политиков Евросоюза

18:01 31.05.2019
Здание МИД РФ © KM.RU, Елена Колебакина
Здание МИД РФ © KM.RU, Елена Колебакина
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МИД РФ расширит список политиков Евросоюза, которым будет запрещен въезд в Россию, говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Как подчеркнули в российском ведомстве, это делается в ответ на аналогичные запреты со стороны ЕС, в основе которых лежат «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников».

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — говорится в комментарии.

МИД России уже направил ноту с информацией об этом решении представительству ЕС в России.

В предыдущей версии списка, представленной в Брюссель в 2015 году, было 89 имен. В черных списках Евросоюза находятся 155 человек; таким образом, отмечает «Интерфакс», предположительно, список расширен почти вдвое. 

Темы: Сергей Лавров, Отношения России и стран Западной Европы, Европейский союз (ЕС), Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 22:20
Гость: Беда

Теперь они в Крым на отдых поехать не смогут.
31.05.2019, 20:07
Гость: Skeptik

Хммм, а американский вор чупайтс сидит на месте.
В список не внесен
31.05.2019, 19:02
Гость: иван

и так видно по Дню Победы что в РФию многие политики из ЕС не стремятся поехать
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