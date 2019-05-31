МИД РФ расширит «черный список» политиков Евросоюза

18:01

МИД РФ расширит список политиков Евросоюза, которым будет запрещен въезд в Россию, говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Как подчеркнули в российском ведомстве, это делается в ответ на аналогичные запреты со стороны ЕС, в основе которых лежат «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников».

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — говорится в комментарии.

МИД России уже направил ноту с информацией об этом решении представительству ЕС в России.

В предыдущей версии списка, представленной в Брюссель в 2015 году, было 89 имен. В черных списках Евросоюза находятся 155 человек; таким образом, отмечает «Интерфакс», предположительно, список расширен почти вдвое.