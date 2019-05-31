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Академики РАН раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

08:46 31.05.2019
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
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Члены «Клуба 1 июля», куда входят академики РАН, не согласные с реформой академии наук, подвергли жесткой критике новый состав Высшей аттестационной комиссии. Она отвечает за присвоение ученых степеней в России.

Согласно заявлению «Клуба 1 июля», которое приводит «Коммерсант», из ВАК «оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества „Диссернет“, и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации Владимира Мединского».

«Клуба 1 июля» обратил внимание на то, что «третьи сроки» председателя ВАК Владимира Филиппова и некоторых членов комиссии, вызывают сомнения в законности. Члены клуба предлагают передать РАН контроль над Высшей аттестационной комиссии, чтобы «полностью реорганизовать ее работу». Минобрнауки, в структуре которого сейчас находится ВАК, это предложение пока не прокомментировало.

«ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит, все ее решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России»,— говорится в заявлении.

Правительство РФ 28 мая утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии. В него, в частности, не вошел биолог, замдиректора Института проблем передачи информации РАН и один из основателей проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд, а также экономист Александр Муравьев, который, по данным «Медузы», голосовал за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского.

«Диссернет» пообещал обратиться в суд из-за нового состава ВАК. 

Темы: Россия, Наука, Наука и инновации в России, Российская Академия наук
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 14:32
Гость: Ученик

"Только безумцы пытаются утвердить авторские права на знание. Можно обладать авторским правом только на свою глупость. Все принадлежит всем."
31.05.2019, 13:29
Гость: Vfdhi

Что не делают чиновники, а в целом уровень диссертаций падает очень круто. Еще недавно 4-5 лет назад более или менее значимая работа = это (очень оптимистично) каждая десятая докторская и каждая 5-7 кандидатская. Т.е. почти 90% диссертаций, защищенных и прошедших это хлам и наукообразный мусор. Особенно активизировались руководители и заместители руководителей предприятий. Понятно, что им пишут целые коллективы сотрудников. Но раньше хоть уровень работ был минимально терпимый. А в последние годы это полная чушь, даже по формальным признакам трудно проходимая: ни формулировки научной задачи или проблемы, ни четкой схемы решения. Но тем не менее успешно проходит ВАК. НО может и в этом и есть цель, чтобы окончательно добить науку?
31.05.2019, 12:28
Гость: a

Что касается Гельфанда, то ему в науке делать нечего. Ни одной личной публикации, всё - с соавторами. Попал в начальники в науке за счет деда, который в свое время эмигрировал в США. Когда он умер, его ничем, кроме фамилии, не одаренные родственники по просьбе властей выехали обратно, так как там работать надо. А здесь свои поддержат. Кто свои - поинтересуйтесь списком сотрудников института им. Харкевича.
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