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Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге

17:39 3.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 000 рублей Анну Балтину. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) за организацию первого дня протестов, против строительства в городском севере храма Святой Екатерины, которые проходили с 13 по 16 мая.

Дознаватели считают, что в первый день протестов, 13 мая, госпожа Балтина написала на своей странице в Facebook пост с призывом «погулять в сквере у драмы». Аналогичную запись она якобы написала в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Коммерсант».

Напомним, изначально под строительство Собора Святой Екатерины был выделен участок в сквере воздел драмтеатра, что вызвало разногласия среди горожан. В результате митингов с 13 по 16 мая были задержаны более 100 человек.

Волнение утихло только после того, как в ситуацию вмешался президент России, который предложил принять решение о возведении храма путем опроса, который в итоге показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок для возможного строительства храма.

Темы: Екатеринбург
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 22:53
Гость: бога нет

если бы бог был, то этих уродов не было бы)))
03.06.2019, 22:35
Гость: Гость: Алина Кабаева

Это называется гнобить по одиночке или " убей главаря и стадо разбежится."
Когда народ сплачён был и после каждого последующего притеснения и запугивания его режимом,народу собиралось только больше, режим испугался и отступил.А как только чуть поутихло, сразу начались репрессии.
Этого никак нельзя допускать. Как только режим начинает какие бы то ни было репрессивные действия против кого бы то ни было, народу тут же нужно организовываться и опять с усилием не толькопротивостоять этому фашистскому режиму, но и выдвигать ультиматумы.
03.06.2019, 22:20
Гость: Гость: православный-воинствующему атеисту

Поддерживаю на все 100%. И я такого же мнения.
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