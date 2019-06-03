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Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец

20:22 3.06.2019
Никита Белянкин. Фото из соцсети
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Следователи установили участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где был убит ветеран боевых действий в Сирии. 

«В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Задержанных пока нет.

Ранее отец убитого экс-бойца спецназа ГРУ Алексей Белянкин рассказал ТАСС о том, что следователи установили личность одного из подозреваемых в убийстве его сына.

«Как мне сказали правоохранители, им удалось установить одного из подозреваемых. Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство», — сообщил мужчина.

Ранее в интервью телеканалу РЕН ТВ он говорил, что главного подозреваемого следователи установили «сразу после драки». «Оперативники пришли к нему домой спустя два часа, его уже не было. Но местоположение вроде бы установили», — рассказал Алексей Белянкин журналистам.

По данным СК, 1 июня в поселке Путилково 24-летний потерпевший увидел драку около кафе между группами молодых людей и вмешался. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. В этот момент неизвестный ударил его ножом в сердце, в результате чего стрелявший в воздух скончался. Нападавшие скрылись.

Следствие также установило, что потерпевший был ветераном боевых действий. Ранее друг погибшего Никиты Белянкина рассказал ТАСС, что тот служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.

Темы: Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 00:53
Гость: Ахмет

Словяне проснитесь вас режут
04.06.2019, 00:21
Гость: офицер

Сам прогнивший режим антинародной власти помогает кавказцам зацепиться в Центральных районах России. Это цинизм и преступная миграционная политика власти по заселению страны чужеродными лохами. Все это под руководством великого Пу
03.06.2019, 23:41
Гость: Верно

...Им некогда такой историей мучаться. Надо "фантики" считать, складовать, тырить. Какие такие расследования? С третьей полки плацкарта попадали?
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