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Минюст предложил ввести новый вид алиментов

07:23 5.06.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минюст планирует ввести новый вид алиментов.

Как пишет РИА Новости, ведомство предложило обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться судом.

Как сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на Совет при Президенте России по кодификации гражданского законодательства, эти новшества позволят суду в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое будет наиболее сбалансировано учитывать интересы родителей и ребенка.

При этом у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих приобрести ее. Помимо этого, алиментщик должен быть признан трудоспособным.

В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.

Уже в марте обе палаты российского парламента одобрили и приняли закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.

Темы: Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 13:09
Гость: Время Ч.

Так с этим законом свободных мужиков станет еще больше, а свободный мужик выбирает 1 из двух занятий - либо бухать, либо думать. Бухающие тоже, кстати, думают, но мало делают. А вот когда мужик долго-долго думает, то рано или поздно он начнет действовать.
05.06.2019, 12:11
Гость: брак он и есть Брак

Пора оптимизировать процессы введения-внедрения новых-дополнительных налогов, алиментов-содержаний с пр. методиками опустошения карманов рядовых и не очень обывателей.
А проще: ввести 1-н, всеобъемлющий налог на проживание в России под крышей гос.РФ, при "все"общей поддержке-согласии на корректировку его по концу года иль еще как -в зависимости от хотелок-потребностей действующей гос.обслуги.
И что враз, даст множество (+):
-во 1-х, массы разок отшумятся..-пусть и буйно, но зато апосля наступят штиль и благодать, т.к. выявятся-изолируются несогласные.. и явится масса дешевых раб.рук -для "поворота рек вспять" с пр.;
-во 2-х, СМИ-TV-ИнетРФ станут реальным рупором "достойной" инфы и позволят вконец замылить уровень по"знаний" птенцов ЕГЭ, т.е. Образованщину;
-в 3-х, откроется возможность стаб.роста поголовья гос.обслуги и их зарплат-преференций, закрепится семейственность и пр. лакомства;
-в 4-х, выйдет на новый уровень понятие частной собственности, т.е. миллиарды Бабла найденные в захоронках полковников МВД-ФСБ.., будут означать только одно -это ихние деньги праведно добытые в заботах о России, а не разные б/инсинуации..;
-в 5-х, позволит наискорейше внедрть эл.пригляд..-эл.(кнут-пряник), за средним и не очень обывателем России, т.е. научный порядок контроля-стрижки "овец"-паствы..;
-пр. вкусности, т.е. инструменты контроля за поведением-лояльностью населения, а главное -их карманами..
И мЫ на 100..лет возглавим крест.поход в земли обетованные, т.е. до драпа в Космо-дали.
05.06.2019, 11:57
Гость: нв

Мужчина должен после таких законов понять ,что вкладываться в семью и женщину опасно и бесперспективно.
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