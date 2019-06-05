]]> ]]>
Главная В России Новости

СК возбудил дело после отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ

13:15 5.06.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении равенства прав и свобод человека после того, как турбаза в Нижегородской области отказалась разместить 30 детей с хроническими заболеваниями.

«Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спортивная деревня «Новинки» отказала в размещении детям с ВИЧ-положительным статусом, а также их родителям. В благотворительном фонде «СТЭП» говорили, что сотрудники турбазы отказались обслуживать детей, опасаясь заразиться.

В СК считают, что представители базы отдыха допустили «дискриминацию прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства».

В региональном Роспотребнадзоре ранее сообщили, что проведут разъяснительную работу на турбазе и расскажут сотрудникам о том, как передается ВИЧ.

Темы: Нижегородская область, Профилактика и лечение ВИЧ, Дети, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2019, 15:55
Гость: ser

т.е. люди отказались выходить на работу и за это дело шьют?! так в РФ вообще никого не останется
05.06.2019, 14:29
Гость: Странное дело,

Вообще-то, нет ничего удивительного в данном отказе: больных людей должны обслуживать специалисты-мед.работники, которые знают все детали и смогут избежать заражения. А селить больных людей со здоровыми... я даже не знаю, как это назвать... наверное, эпидемиолог.преступление. Тем более, что недавно были озвучены цифры по кол-ву больных СПИДом - пора объявлять эпидемию, а всё молчат. А когда больные говорят, что они ведут полноценный образ жизни, мне становится страшно, т.к. они вполне сознательно могут заражать здоровых граждан, о чём и свидетельствует массовое распространение данного заболевания.
По моему мнению, это турбазе надо подавать иски за создание условий для заражения здоровых социально-опасным заболеванием.
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.