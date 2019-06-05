СК возбудил дело после отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ

13:15

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении равенства прав и свобод человека после того, как турбаза в Нижегородской области отказалась разместить 30 детей с хроническими заболеваниями.

«Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спортивная деревня «Новинки» отказала в размещении детям с ВИЧ-положительным статусом, а также их родителям. В благотворительном фонде «СТЭП» говорили, что сотрудники турбазы отказались обслуживать детей, опасаясь заразиться.

В СК считают, что представители базы отдыха допустили «дискриминацию прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства».

В региональном Роспотребнадзоре ранее сообщили, что проведут разъяснительную работу на турбазе и расскажут сотрудникам о том, как передается ВИЧ.