Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

14:05

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, пишет ТАСС.

Сейчас семьи получают материальную поддержку, пока ребенок не достигнет трех лет. А программы поддержки детей старше трех лет существуют только на региональном уровне и подобное пособие "очень низкое".

"Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать", - заявил он.

Как добавляет "Российская газета", глава Минтруда также рассказал, что в российских вузах могут появиться специальные комнаты по уходу за детьми студентов.

Сейчас над этим предложением работают министерство труда и социальной защиты и министерство науки и высшего образования.