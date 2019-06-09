Обвиняемого в пытках полицейского не стали увольнять из-за ипотеки

20:37

Управление свердловской полиции решило не увольнять экс-начальника отдела №24 в Каменске-Уральском Алексея Андреева, подозреваемого в насилии над подростками.

Уголовное дело о "пытках" подростков, в которых подозревают полицейских Каменска-Уральского, было возбуждено в сентябре 2018 года. По словам пострадавших, полицейские для получения нужных показаний били подростков специальным приспособлением, вывозили в лес. Одного из парней они заставляли копать могилу, а 15-летнюю девочку пугали грязными намеками с сексуальным подтекстом, пишет RuPostrers.

6 июня стало известно, что несколько сотрудников отдела получили статус подозреваемых - ранее они проходили по делу как свидетели.

По словам юриста Сергея Барсукова, в рамках расследования допрашивались сотрудники полиции Возчиков, Гасанов, а также бывший начальник ОП-24 Алексей Андреев. Последний, уточнил защитник, лично нанес удар подростку.

Андреева не стали увольнять из МВД, лишь понизив в звании: будучи полковником, теперь он занимает майорскую должность руководителя службы уголовного розыска в этом же отделе полиции. Такое решение принято, поскольку у Андреева - ипотека. К тому же у мужчины растет дочь, которая учится в Екатеринбурге.

Ранее МВД России взыскало 200 тысяч рублей с полицейского, который в результате избиения лишил мужчину органа, отвечающего за детородную функцию.