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Россияне потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем официально заработали

17:17 10.06.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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На сегодняшний день из-за теневой занятости граждан России социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как она отметила в интервью газете «Известия», по некоторым данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек. При этом расходы жителей страны за 2017 год (данных за 2018-й еще нет) превысили официальные доходы на 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП.

«Часть из них — это недоуплаченные налоги», — пояснила Голикова.

Также вице-премьер отметила, что на сегодня количество бедных с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 400 тыс. человек.

В апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России борется и продолжит бороться с «серыми» зарплатами и зарплатами в «конвертах» всеми возможными способами.

Счетная палата РФ ранее сообщала о падении доходов россиян на 2,3% в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Темы: Социальные проблемы в России, Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 21:15
Гость: ВВВ

Это вы о каких россиянах?
10.06.2019, 20:59
Гость: Ха!

И мы знаем этих "россиян"
Списки каждый год печатают.
Русских в этом списке почти нет.
И нечего на Народ сваливать
10.06.2019, 20:52
Гость: Пенсионеры-

вот новая нефть России!
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