Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии и лишили госнаград

17:17

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимого Захарченко виновным, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласила приговор судья Елена Абрамова.

Кроме того, суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей и лишил его специального звания полковника и госнаград. Суд также лишил его права занимать руководящие должности в государственных органах на срок 2 года.

Представители защиты Захарченко заявили, что обжалуют приговор в Мосгорсуде.

Прокуратора также намерена обжаловать приговор в части оправдания по эпизоду с якобы полученной взяткой в 800 тыс. долл. от ресторатора Мехди Дусса. Об этом сообщила журналистам государственный обвинитель Милана Дигаева. «В этой части будем обжаловать», - подчеркнула она.

Милана Дигаева запросила для Захарченко наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима со штрафом в 494 млн рублей.