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Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии и лишили госнаград

17:17 10.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимого Захарченко виновным, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласила приговор судья Елена Абрамова.

Кроме того, суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей и лишил его специального звания полковника и госнаград. Суд также лишил его права занимать руководящие должности в государственных органах на срок 2 года.

Представители защиты Захарченко заявили, что обжалуют приговор в Мосгорсуде. 

Прокуратора также намерена обжаловать приговор в части оправдания по эпизоду с якобы полученной взяткой в 800 тыс. долл. от ресторатора Мехди Дусса. Об этом сообщила журналистам государственный обвинитель Милана Дигаева. «В этой части будем обжаловать», - подчеркнула она.

Милана Дигаева запросила для Захарченко наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима со штрафом в 494 млн рублей.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 23:57
Гость: Николай

Награды-дело наживное. Выйдет-купит новые.В подземном переходе,у цыган. Может даже настоящие. ,,Деньги-тлен. Одёжа тоже. Вот здоровье всего дороже." В конце концов он никого не убил и не зарезал. А мог бы. так что все закончилось к всеобщей радости. И Гособвинитель ,г-жа Милана Дигаева отойдет душой и успокоится. Они там в горах люди чести и их малейшее беззаконие ужасно волнует. Как себя поведёт ресторвтор Мехди Дусса -это вопрос. Но решаемый С ихним посольством. А теперь дискотека!
10.06.2019, 21:15
Гость: Skeptik

Странно
Улюкаев также миллиарды имеет а не сидит
В чем разница? Улюкаев не указал происхождение денег
Абсолютно одинаковая история
10.06.2019, 19:35
Гость: 1

через 2 года выйдет,а в заначке бобла куча
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