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В России создадут научно-образовательный центр по правам человека

21:20 10.06.2019
Татьяна Москалькова
Фото с сайта wikipedia.org
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Научно-образовательный центр по правам человека создадут на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Как отмечает агентство, Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Сохраняют актуальность вопросы профессиональной подготовки региональных уполномоченных, служащих их аппаратов. Представляется, что их решению будет способствовать создание научно-образовательного центра по правам человека", - рассказала в интервью РИА Новости Москалькова.

По ее словам, такой центр будет создан на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. Сроки создания данного центра не сообщаются.

Темы: Борьба за права человека в России
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 00:14
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Очередное ханжество и цинизм.
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