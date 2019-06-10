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Сотрудницу АЛРОСА задержали за кражу алмазов на миллионы долларов

12:33 10.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет и ФСБ задержали сотрудницу компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу алмазов и бриллиантов на миллионы долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании "Алроса" и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья", — рассказала Петренко.

По версии следстви, в группировку входили три человека, каждый со своим функционалом: сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, ответственная за кражу камней, посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого.

Петренко рассказала, что 6 июня их задержали с поличным при попытке похитить очередную партию камней стоимостью более 22 миллионов рублей. Дома у задержанных обнаружили целый склад драгоценностей.

"Изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов", — пояснила представитель СК.

Там же нашли наличными более двух миллионов долларов, 500 тысяч евро и "дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами".

Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям "Кража" и "Незаконный оборот природных драгоценных камней".

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26 процентов мировой и 95 процентов российской добычи.

Темы: Кражи и ограбления, Следственный комитет России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 14:59
Гость: Евгений В

Воровать. так миллион!
10.06.2019, 14:35
Гость: Ося

"Лучшие друзья девушек - это бриллианты!"...
10.06.2019, 14:19
Гость: Зоя

Ну и что?
У Евг.Васильевой следователи нашли 6 чемоданов ювелирных изделий под кроватью и ничего.
Воровать, так чемоданами, решила родственница премьер-министра РФ Дм.А.Медведева!
В современной России воровство не преступление.
А преступление, если какой-нибудь журналист возьмется расследовать преступления "похоронной мафии". Тогда всё, подбросят наркотики, изобьют до полусмерти и посадят надолго.
Рф - это такая чудо-страна, где всё наоборот. Зло властью поощряется, а добро - гнобится и истребляется.
Родители, предупреждайте об этом своих детей!
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