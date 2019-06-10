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Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

09:31 10.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Пенсионного фонда Антона Дроздова.

Сообщается, что эксперимент пройдет Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Целью эксперимента, по словам Дроздова, является снижение уровня бедности в два раза и повышение уровеня реальных доходов.

Если технология по итогам эксперимента будет признана успешной, она будет распространена на все регионы. "По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно", — добавил глава ПФР.

Ранее Голикова заявила, что снижение бедности в два раза — национальная цель номер один. Для этого, по ее словам, нужно увеличить соцподдержку и обеспечить экономический рост. Она добавила, что за прошлый год в России число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек.

Темы: Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 14:38
Гость: ABCD

"Она добавила, что за прошлый год в России число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек."
А Голодец сказала, что в России за последние два года число нищих увеличилось на семь миллионов, официально нищих в стране более 20 миллионов а не официально их число уже перевалило за 74 миллиона.
Лукавые 400 тыс. это цифры вообще откуда? Росстат на потолке нарисовал?
И по каким критериям они это насчитали? И где? Похоже, что чиновник действует как чиновник- "я так щитаю и всё тут..."
В РФ нищие все кто имеет работу, фактически все 74 миллиона это трудоспособная часть населения. Причём кто больше работает тот и больше бедный! Только в России тот, кто работает на трёх работах -едва сводит концы с концами.
10.06.2019, 14:11
Гость: однозначно

На проведение такого экскримента будут потрачены очередные пару лямов или лярдов,зато мы будем точно знать сколько бедных в РФ.
10.06.2019, 13:14
Гость: Ник16

Скорее всего эти 400 тысяч человек принадлежат к числу умерших - вот и вся простая арифметика.
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