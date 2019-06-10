Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

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В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Пенсионного фонда Антона Дроздова.

Сообщается, что эксперимент пройдет Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Целью эксперимента, по словам Дроздова, является снижение уровня бедности в два раза и повышение уровеня реальных доходов.

Если технология по итогам эксперимента будет признана успешной, она будет распространена на все регионы. "По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно", — добавил глава ПФР.

Ранее Голикова заявила, что снижение бедности в два раза — национальная цель номер один. Для этого, по ее словам, нужно увеличить соцподдержку и обеспечить экономический рост. Она добавила, что за прошлый год в России число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек.