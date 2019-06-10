Размеры штрафов в России будут назначать в зависимости от доходов граждан

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Гражданам России будут назначать штрафы в зависимости от их доходов и имущества. Это следует из опубликованной на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, на сумму штрафа также будут влиять обстоятельства: серьезность и масштаб вреда, устранил ли сам нарушитель последствия, не было ли принуждения или форс-мажора. Этот подход коснется как физических, так и юридических лиц.

Также концепция предполагает разделение правонарушений по тяжести, а за первые совершенные негрубые нарушения будут выносить предупреждения.

Реформировать кодекс ранее поручил Дмитрий Медведев, поскольку, по его словам, старый КоАП стал неприменимым из-за огромного числа новых норм, ссылок и поправок, напоминает радио BFM.