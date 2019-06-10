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Размеры штрафов в России будут назначать в зависимости от доходов граждан

22:24 10.06.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Гражданам России будут назначать штрафы в зависимости от их доходов и имущества. Это следует из опубликованной на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, на сумму штрафа также будут влиять обстоятельства: серьезность и масштаб вреда, устранил ли сам нарушитель последствия, не было ли принуждения или форс-мажора. Этот подход коснется как физических, так и юридических лиц.

Также концепция предполагает разделение правонарушений по тяжести, а за первые совершенные негрубые нарушения будут выносить предупреждения.

Реформировать кодекс ранее поручил Дмитрий Медведев, поскольку, по его словам, старый КоАП стал неприменимым из-за огромного числа новых норм, ссылок и поправок, напоминает радио BFM.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 23:33
Гость: Так и так же вроде...

уже всё логично. Чем меньше доход - тем больше штраф (по ощущениям)
При серъезных дтп водителю феррари на встречке погрозить пальчиком, кто выжил в "оке" в своей полосе - ф турму! Всё честно - судят по доходам. В чём новизна концепции? :)
10.06.2019, 23:23
Гость: личный опыт

давно пора, еще бы смертную казнь вернули!
10.06.2019, 23:20
Гость: працельс

ещё в 1994 году когда я в первый раз был в Финляндии, вся Финляндия гудела от того что какой-то богачке местное ДПС выписало штраф на 5000 долларов за превышение скорости)))
Уже тогда всё это было))
А у нас если будет, то через 50 лет))) дикари-с)))
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