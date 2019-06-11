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Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам

10:34 11.06.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Россия скоро будет выплачивать пенсию трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас готовится к подписанию соответствующее соглашение.

Как сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда, новый документ предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию, когда он вернется на родину.

Стаж, который трудовой мигрант заработал на территории разных государств, будет суммироваться.

Проект документа, который был составлен Евразийской экономической комиссией в марте, будет рассмотрен Экспертным советом при правительстве в кратчайшие сроки.

«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — приводит издание текст сообщения Минтруда.

В состав Европейского экономического союза входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 14:38
Гость: Свидетель

По старой схеме. Когда набирают 100 таджиков в московскую контору, то управделами отдает только часть з/п таджикам, остальное себе в карман. Так же и Пу поступал когда производил оплату завербованным австрийский агентам, не платил по ведомости, а только часть, останое - себе в качестве репараций. Было много нареканий со стороны австрийский агентов по поводу его "нечестности и непорядочности". Если будут действительно пенсии, то же самое будет.
11.06.2019, 14:36
Гость: Павел__

Почитайте его комментарии к другим темам - и поймете, что задавать этому нику любые вопросы, в том числе - "Ты что не понимаешь...?" - бессмысленно. Это штатный ольгинский из подвала.
11.06.2019, 14:31
Гость: Carlos

как явствует, российская часть пенсии будет складываться из отчислений гастера в российский пенсионный фонд. 99% гастеров работают втёмную, т.е. ни о каких пенсиях для них речь не идёт.
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