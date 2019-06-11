Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам

10:34

Россия скоро будет выплачивать пенсию трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас готовится к подписанию соответствующее соглашение.

Как сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда, новый документ предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию, когда он вернется на родину.

Стаж, который трудовой мигрант заработал на территории разных государств, будет суммироваться.

Проект документа, который был составлен Евразийской экономической комиссией в марте, будет рассмотрен Экспертным советом при правительстве в кратчайшие сроки.

«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — приводит издание текст сообщения Минтруда.

В состав Европейского экономического союза входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.