Зигзаг Медведева: Зачем подняли пенсионный возраст, если сократят рабочую неделю?

Правительство национального недоумения готовит еще один эксперимент

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой уже через 13 лет сократить рабочую неделю до четырех дней. Выступая на Международной конференции труда в Женеве, глава кабмина отметил, что рост производительности труда и научно-технический прогресс позволяют это сделать.

Дмитрий Медведев.Фото с сайта government.ru

Но встает логичный вопрос: зачем тогда надо было повышать возраст выхода на пенсию аж на пять лет и заставлять ходить на работу пожилых людей, которые, чтобы не быть уволенными, согласны на меньшие зарплаты? Видимо, только для того, чтобы не платить людям деньги из государственной казны.

Идея сокращения рабочего времени вполне логична в современном мире. Если производительность растет, то уже нет смысла работать столько же. К тому же, сегодня главной производительной силой считается интеллект. Хороший отдых позволяет работникам умственного труда работать эффективнее. Неслучайно, во многих высокотехнологичных компаниях сотрудникам разрешают работать меньше.

Лидерами в мире считаются Голландия, где рабочая неделя составляет всего 29 часов, Дания и Норвегия (33 часа), Австралия (34 часа). Инициативу сократить рабочую неделю до четырех дней уже несколько лет обсуждают в Китае, хотя еще совсем недавно многие там работали с одним выходным в месяц и иногда по 14−16 часов в день. Но механизация производства такой труд просто сделала ненужным, и на первом месте стоит проблема обеспечить занятость всем желающим.

Специалисты говорят, что дальнейшая роботизация оставит за бортом многие профессии. Так что предложение Медведева выглядит вполне логичным.

Только совершенно не вяжется с этой идеей крайне непопулярная в народе пенсионная реформа.

Сколько было уже сказано, что она повысила уровень недоверия граждан к власти. Реформа не позволит многим бабушкам и дедушкам сидеть с внуками, а это может нанести серьезный удар по рождаемости. К тому же места молодых будут занимать люди, уже не владеющие определенными навыками.

При этом большинство экономистов сходятся на том, что экономии средств для бюджета практически не будет. Но нет, правительство и президент продолжают уверять, что без вовлечения в рынок труда нескольких миллионов пожилых людей российской экономике никак не обойтись.

Но оказывается, как следует из последнего предложения Медведева, рабочих рук вполне хватает.

Хотя, не исключено, под видом сокращения рабочей недели россиян просто принудят работать больше. Платить за сокращенную неделю можно будет меньше, но чтобы как-то выжить, россияне будут вынуждены устраиваться на две работы. Сегодня с этим не так просто, а завтра будет работать схема «четыре дня на одной работе, три — на другой». А для отдыха есть и государственные праздники, например, День России.

Профессор НИУ-ВШЭ Иван Родионов считает, что в предложении премьер-министра сократить рабочую неделю есть своя логика — государство пытается снять с себя все социальные обязательства:

— В свое время Карл Маркс пришел к выводу, что настоящее богатство общества — свободное время, и это всё, что есть у человека. Свободный труд — это идеал для общественного развития. Недавно пришли к выводу, что роботы заменят многих наемных работников. Это не значит, что человек будет бездельничать, он будет тратить силы на саморазвитие. Но это в идеале. Давайте посмотрим на реальную ситуацию.

Вот в России примерно 10 лет назад стали пропагандировать другую идею — удаленную работу. Мол, как хорошо сидеть дома и никуда не ездить. Но по сути это новая форма эксплуатации. Как правило, перед фрилансерами у работодателей нет никаких обязательств по пенсионному обеспечению, медицинской страховке. Сегодня работника нанял, а завтра выкинул. И в мире даже появился термин «прекариат» — люди, которые постоянно имеют только временное трудоустройство.

— Не получится ли так, что введя четырехдневку, людей просто заставят больше работать?

— Российская экономика устроена очень интересно. Фактически всё благосостояние обеспечивают 8% граждан, занятых в нефтегазовом секторе, выплавке металлов, добыче полезных ископаемых. За счет этого страна живет. Остальные будто и не нужны, им платят нищенские зарплаты. В некотором роде мы на 20 лет опередили другие страны, у нас ставится эксперимент по тому, как государство отказывается от обязательств.

Можно вспомнить, как провели монетизацию льгот - фактически отменили значительную часть социальных гарантий. Теперь чиновники открыто говорят, что «государство ничего не должно». Оно в стороне.

— Но зачем надо было повышать пенсионный возраст?

— Это тоже часть эксперимента по сокращению социальных гарантий государства. Государство не хочет отвечать за граждан. Ему ценнее те, кто кормит. Заметьте, пенсионная реформа не одинакова для всех. У нефтяников есть свои пенсионные фонды, там совершенно другие деньги, металлургам пенсионный возраст не повысили, военные имеют разные льготы. Но над остальными можно проводить эксперименты. Так что Медведев не просто так сказал про четырехдневную неделю. Но кому от нее будет лучше? Уровень доходов смешной. И никто не думает, как исправить ситуацию.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар полагает, что инициатива правительства может быть направлена на повышение эксплуатации работников:

— Нам постоянно говорят, что у нас то кризис, то санкции. Как выбираться из сложной ситуации, если сократить рабочую неделю?

— Но председатель правительства вряд ли бросает слова на ветер…

— Могу предположить, что сокращение рабочей недели позволит легализовать имеющуюся практику перевода работников на неполную ставку. Теперь людям можно будет на законных основаниях сказать «работайте четыре дня, получайте за них, а иначе можете уволиться». Люди будут работать меньше, но за сущие копейки.

Я не верю ни в саму инициативу, ни в благие намерения правительства. Не стоит забывать, что снижение количества рабочего времени снизит налоговую базу, ударит по бизнесу. Зачем, к примеру, тогда надо было поднимать НДС, если можно работать меньше?