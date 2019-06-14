Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов

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Международные резервы РФ за период с 31 мая по 7 июня увеличились на 1,5% и составили 502,7 миллиарда долларов, впервые с января 2014 года превысив полтриллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 7 июня составил 502,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю - на 7,5 миллиарда долларов США, или на 1,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ несколько лет назад установил ориентир по размеру международных резервов РФ в 500 миллиардов долларов. В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что этот ориентир - сумма, которую регулятор считал важной иметь для российской экономики, чтобы она была защищена от внешних рисков. При этом она заявила, что дальнейших ориентиров у ЦБ нет, дальше будет происходить накопление в рамках бюджетного правила.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.