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Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов

09:11 14.06.2019
Центральный Банк РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Международные резервы РФ за период с 31 мая по 7 июня увеличились на 1,5% и составили 502,7 миллиарда долларов, впервые с января 2014 года превысив полтриллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 7 июня составил 502,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю - на 7,5 миллиарда долларов США, или на 1,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ несколько лет назад установил ориентир по размеру международных резервов РФ в 500 миллиардов долларов. В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что этот ориентир - сумма, которую регулятор считал важной иметь для российской экономики, чтобы она была защищена от внешних рисков. При этом она заявила, что дальнейших ориентиров у ЦБ нет, дальше будет происходить накопление в рамках бюджетного правила.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.

Темы: Россия, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 12:49
Гость: SL

Обычно после таких докладов всегда обваливается рубль, заметили?
14.06.2019, 12:37
Гость: Как были использованы международные резервы России

В 2014-м международные резервы России составляли в общей сумме величину, около 510 млрд долл.
Вот динамика по годам -
01.01.2007 – 303,732
01.01.2008 – 478,762
01.01.2009 – 426,281
01.01.2010 – 439,450
01.01.2011 – 479,379
01.01.2012 – 498,649
01.01.2013 – 537,618
01.01.2014 – 509,595
01.01.2015 – 385,460
01.01.2016 – 368,399
01.01.2017 – 377,741
01.01.2018 – 432,742
01.01.2019 – 468,495
01.06.2019 – 495,232
Как видите, международные резервы - это подушка безопасности.
Вот, к примеру, в результате западных санкций правительство РФ вынуждено было помогать российской экономике, при этом было израсходовано (509.595 - 368.399) = 141.376 млрд с 2014 по 2016 годы.
Кстати, и ранее, ЦБ РФ использовал ЗВР для поддержания курса рубля, в частности в 2013 году и потратил 28.023 млрд. Потом было принято решение не тратить ЗВР и отпустить рубль в свободное плавание.
После 2016 года российская экономика адаптировалась к санкциям и международные резервы вновь начали расти. Мечты украинских свидомитов о том, что весь цивилизованный мир поставит Россию на колени при помощи санкций остались мечтами.
Конечно, для жителей нищей Украины эти суммы (141 млрд (за два года) и 28 млрд) покажутся дикими, но в России, у которой ВВП по номиналу равен 1267.55 млрд долл, это вполне допустимо и правительство грамотно контролировало ситуацию.
14.06.2019, 12:28
Гость: Ray Bloom

Вывезут за границу и больше не найдут, как золото КПСС.
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