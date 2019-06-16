В Москве проходит митинг под девизом «Закон и справедливость для всех»

14:43

Митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы собрал около 1600 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1600 человек", - сказал представитель ГУ МВД. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

© МК, Олег Воробьев

Митинг был организован главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, журналисткой Екатериной Винокуровой и главным редактором "Московского комсомольца" Павлом Гусевым.

Организаторы митинга изначально хотели привлечь внимание к делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Но после прекращения уголовного преследования изменили лозунг на "Закон и справедливость для всех".

Отмечается, что сам Иван Голунов на митинг не пришел.

На данный момент активная часть митинга завершена, выступлений на сцене больше не ожидается. Участники акции продолжают общаться между собой, сообщает МК.

По итогам митинга властям будет направлена резолюция. Оглашает Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев огласил три ее основных пункта:

- Провести прозрачную проверку по делу Ивана Голунова, найти виновных.

- Проанализировать статью 228 УК РФ, перепроверить приговоры по ней за последние годы, особенно по делам активистов и журналистов.

- Обращение к Генпрокуратуре и Росгвардии с целью выработать единый регламент по работе с журналистами на массовых акциях.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, в полиции заявили, что обнаружили наркотики в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест, задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс.

МВД после проверки обстоятельств задержания Голунова сняло с него обвинения из-за непричастности к преступлению. 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.