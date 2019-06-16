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Эксперты подсчитали среднюю стоимость выпускного банкета для школьника

10:17 16.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,68 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, проведеное производителем онлайн-касс "Эвотор".

Для анализа использовались данные со смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

Согласно полученным данным, в среднем по России банкет на класс из 30 учеников будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник для выпускников обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 53,2 тысячи рублей.

В меню банкета вошли холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Так, самый дешевый салат "Цезарь" для выпускного был зафиксирован в Томске (средняя стоимость в кафе - 96 рублей), а самый дорогой - в Сочи (250 рублей).

Темы: Праздники в России и за рубежом, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.06.2019, 12:20
Гость: Непонятно?

Если население живет в полной нищете- зачем устраивать банкеты? Лучше бы детям молока на последние гроши купили.
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