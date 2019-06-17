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Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

09:22 17.06.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по развитию электронной торговли РЭЦ Алексея Мурзенока.

"С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя, и сейчас наши молокозаводы подают коллективный иск для того, чтобы торговые марки забрать себе обратно", - рассказал Мурзенок.

При этом он подчеркнул, что "китайская компания не нарушила закон, она просто зарегистрировала их на себя, но мы проморгали, наши молокозаводы опоздали с этим, возможно, министерство сельского хозяйства не предупредило, просто долго ждали".

"С другой стороны эта история такая большая между двумя странами с молоком, наверное, может быть китайская сторона нам бы помогла чем-то, может, поговорила бы с этой компанией, чтобы как-то добровольно отдали торговые марки", - сказал он.

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний. В конце мая была осуществлена первая поставка отечественной молочной продукции в КНР.

Темы: Отношения России и Китая
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 13:07
Гость: World

Впору иск от Роскосмоса за бренд Гагарин подать и за комплектующие
И за Байкал и за леса . и за глумление над Грудининым в пользу Китаезов - по ферме в Подмосковье (статья в КМ). сколько там про оплатили сверху и кто? И много чего еще.
Иск на Кремль с его рупором Соловьевым - мог ведь замечание сделать тому "эксперту" от Китая не сделал!
Тихий саботаж в экономике. С самого верха от некоторых (не всех) верхушек кремля
Иск на Соловьева на надо - он лишь транслирует состояние в Кремле.
Полезный. Пусть молет свой "фашизм" до бороды. Показывая тем самый контраст что с экономикой
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Что ребята отплясались на балу у сатаны. Это не сатана уже - это сам ад - Пол Пот идет!
17.06.2019, 12:42
Гость: но

При этом он подчеркнул, что "китайская компания не нарушила закон, она просто зарегистрировала их на себя, но мы проморгали, наши молокозаводы опоздали с этим, возможно, министерство сельского хозяйства не предупредило, просто долго ждали". - ну и какие претензии к китайской компании, если она не нарушала закон? если про...ли, то поставляйте товар без торговых марок (просто МОЛОКО,МАСЛО, СМЕТАНА) или выпускайте под новыми.
17.06.2019, 10:32
Гость: Orthoped

Это что за идиоты сидят в министерствах РФ ? Китайцы научились у англосаксов- не главное кто изобрел или производит, главное кто владеет торговой маркой или зарегистрировал изобретение!
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