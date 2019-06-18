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Названы самые популярные специальности у абитуриентов 2019 года

09:59 18.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сферы IT и медицины оказались одинаково популярны у абитуриентов вузов и колледжей в 2019 году, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Родители, чьи дети собираются поступать в университет в 2019 году, назвали профессии программиста или IT-специалиста (17%), врача (16%), инженера (10%), юриста (9%) и учителя (6%) наиболее популярными у своих детей, говорится в результатах исследования.

Родители, дети которых собираются поступать в колледжи и училища, рассказали о желании абитуриентов учиться на программистов или IT-специалистов (17%), медсестру, медбрата или фельдшера (11%), повара или кондитера (7%), дизайнера (6%) и бухгалтера (6%).

Опрос проводился в 154 населенных пунктах России с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 300 родителей детей, поступающих в вузы в этом году, и 300 родителей детей, поступающих в среднее специальное учебное заведение в этом году.

Темы: Образование в России
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