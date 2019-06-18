Путин поручил ввести электронные визы в РФ с 2021 года

14:30

Россия введет единую электронную однократную визу для въезда иностранцев в страну с января 2021 года.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года такой визы дал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что вопрос об электронной визе находится в проработке, поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ.

Электронные визы - упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Такие визы будут однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными - не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.