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Путин поручил ввести электронные визы в РФ с 2021 года

14:30 18.06.2019
Фото с сайта 75.ru
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Россия введет единую электронную однократную визу для въезда иностранцев в страну с января 2021 года.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года такой визы дал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что вопрос об электронной визе находится в проработке, поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ.

Электронные визы - упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Такие визы будут однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными - не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.

Темы: Погранично-визовые вопросы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 16:46
Гость: В.С. Черномырдин

Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
18.06.2019, 16:44
Гость: Российские предпенсионеры

так ждали этого.
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