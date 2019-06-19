Минобороны изменит правила присвоения воинских званий

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Министерство обороны планирует изменить порядок получения воинского звания "старший лейтенант". Соответствующий документ ведомство должно разработать к концу текущего года.

Как пишет газета "Известия", согласно новым правилам, все лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы. Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов. В настоящее время существуют разные сроки получения звания «старшего лейтенанта»: окончившие институт ждут его три года, а военное училище — два.

Такое решение принято, чтобы сгладить различия между выпускниками военных и гражданских вузов и изменить отношение к лейтенантам среди офицеров.

В материальном плане разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом практически нет, но для молодых офицеров звание «старлея» намного почетнее. Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск.

В прошлом году Госдума приняла закон, по которому военные кафедры вузов заменят на военные учебные центры (ВУЦ).