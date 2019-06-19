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Минобороны изменит правила присвоения воинских званий

09:26 19.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство обороны планирует изменить порядок получения воинского звания "старший лейтенант". Соответствующий документ ведомство должно разработать к концу текущего года.

Как пишет газета "Известия", согласно новым правилам, все лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы. Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов. В настоящее время существуют разные сроки получения звания «старшего лейтенанта»: окончившие институт ждут его три года, а военное училище — два.

Такое решение принято, чтобы сгладить различия между выпускниками военных и гражданских вузов и изменить отношение к лейтенантам среди офицеров.

В материальном плане разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом практически нет, но для молодых офицеров звание «старлея» намного почетнее. Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск.

В прошлом году Госдума приняла закон, по которому военные кафедры вузов заменят на военные учебные центры (ВУЦ).

Темы: Армия и обороноспособность России, Военная реформа в России
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Комментарии читателей
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19.06.2019, 12:55
Гость: Ося

а вице-президентом банка становятся ваааще без службы - сразу после учебы...
19.06.2019, 12:50
Гость: Капитан Очевидность.

Сам выпускник военного ВУЗа 1992 г.
1.Никто в казарме от бессонницы не мучается. Хоть сто человек храпеть будет. Голову на подушку уронил - уже спишь.)))
2. Ежедневные кроссы по 5 км с автоматом и противогазом? Сомневаюсь что даже в РВВДКУ такое есть.
3. В субботу никаких кроссов нет. Потому как после обеда ПХД. Как исключение могли быть "индивидуальные выступления" "каличей" (так у нас называли тех, у кого с физо проблемы), которые подтягивались или бегали чтобы в увал пойти, сдавая нормативы командиру взвода.
4. Увольнение раз в полгода - это каким тупарем или разгильдяем надо быть чтобы в увал ходить раз в полгода? Не пускали либо двоечников либо залетчиков. Которых как правило всегда хватало чтобы составить 30% л/с, которые должны оставаться в казарме. Даже если все отличники и залетов ни у кого нет, то если на прошлой неделе в увал не ходил, то пойдешь 100%.
5.Что за наряды, после которых надо несколько дней восстанавливаться молодому организму? Даже после караула, поспал на следующий день уже огурцом.
6. Минус 35 на посту конечно не подарок, но валенки, тулуп и подшлемник из чистой шерсти - и нормалек. Тем более что при такой погоде смена не 2 часа, а 1 час.
Короче не знаю, где Вы учились, но ни у меня, ни у моих друзей в других военных ВУЗах такого набора "кошмаров" не было.
Хотя с сутью Вашего поста, я согласен полностью.
"Пиджак" - не офицер. От слова "совсем"
19.06.2019, 12:38
Гость: Владимиру

Так верховный сам из "пиджаков", отсюда такая туфта.
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