Бизнесмена Бойко‐Великого обвинили в хищении более 230 млн рублей

11:18

Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. Фигурантами по делу проходят топ-менеджеры и сотрудники кредитной организации.

Бойко‐Великого обвинили в хищении более 230 миллионов рублей

Следствие выяснило, что с 2013 по 2018 годы предприниматель, владевший 10% уставного капитала «Кредитного Экспресса» вместе с сообщниками похитил указанные средства по подложным документам о полученных кредитах с депозитных счетов клиентов банка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Обвинения в растрате вверенных денежных средств, совершенной организованной группой, предъявлены семерым соучастникам. Среди них сам Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Анастасия Новотная и сотрудники кредитной организации Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

В пересчете на рубли сумма похищенных ими денег в российской и зарубежной валюте превысила 230 миллионов рублей. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемых под стражу.

Расследование ведется при взаимодействии с Агентством по страхованию вкладов, от которого и поступило заявление о возбуждении уголовного дела. Из-за системных хищений ЦБ РФ отозвал у «Кредитного Экспресса» лицензию на осуществление банковской деятельности.