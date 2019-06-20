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Бизнесмена Бойко‐Великого обвинили в хищении более 230 млн рублей

11:18 20.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. Фигурантами по делу проходят топ-менеджеры и сотрудники кредитной организации.

Бойко‐Великого обвинили в хищении более 230 миллионов рублей
Следствие выяснило, что с 2013 по 2018 годы предприниматель, владевший 10% уставного капитала «Кредитного Экспресса» вместе с сообщниками похитил указанные средства по подложным документам о полученных кредитах с депозитных счетов клиентов банка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Обвинения в растрате вверенных денежных средств, совершенной организованной группой, предъявлены семерым соучастникам. Среди них сам Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Анастасия Новотная и сотрудники кредитной организации Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

В пересчете на рубли сумма похищенных ими денег в российской и зарубежной валюте превысила 230 миллионов рублей. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемых под стражу.

Расследование ведется при взаимодействии с Агентством по страхованию вкладов, от которого и поступило заявление о возбуждении уголовного дела. Из-за системных хищений ЦБ РФ отозвал у «Кредитного Экспресса» лицензию на осуществление банковской деятельности.

Темы: Расследования в России, Бизнес и предпринимательство в России, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 14:56
Гость: IgS

Бросили людям кость. чубайсов с грефами и шуваловыми и прочими авенами никто не трогает, а там триллионы прихвачены и прихватываются каждую минуту.
20.06.2019, 14:09
Гость: Правозащитник

Он не украл, а просто взял попользоваться. Он потом вернёт. Перестаньте кошмарить бизнес.
20.06.2019, 12:39
Гость: Юляша

ВЕРНИТЕ Высшую меру социальной защиты для вот такого ворья,казнокрадов и маньяков и растлителей всех мастей !!!
Народ это оценит.
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