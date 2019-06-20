]]> ]]>
Главная В России Новости

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека в драке в Москве

16:53 20.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

В массовой драке у метро «Электрозаводская» участвовали несколько десятков мигрантов из Киргизии, а не четверо молодых людей, как сообщалось ранее.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и опубликовал запись с камер наблюдения, сообщает издание «Вести.Ру».

По предварительным данным, конфликт завязался между пьяными посетителями расположенного поблизости кафе «Иссык-Куль», но его причинах остается только догадываться - все участники практически не говорят по-русски.

Поножовщина произошла у турникетов, при этом один молодой человек получил смертельное ранение и скончался до прибытия врачей.

Трое его знакомых оказались в больнице с ножевыми ранениями груди, бедра и травмой головы.

Темы: Москва, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.06.2019, 18:25
Гость: Гость

А почему молчание про убийство спецназовца ГРУ?
20.06.2019, 17:49
Гость: Спасибо

Путину В.В. за превращение русских городов и сел в многоязыкие вавилоны.
20.06.2019, 17:29
Гость: Путник

Ничего удивительного. Интересно почему не задержали назодящихся рядом русских москвичей по подозрению по 282. Стояли рядом, смотрели, радовались, ничего не предприняли для миротворчества. Негодяи!!
Все комментарии (8)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.