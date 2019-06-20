СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека в драке в Москве

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Стоп-кадр из видео в YouTube

В массовой драке у метро «Электрозаводская» участвовали несколько десятков мигрантов из Киргизии, а не четверо молодых людей, как сообщалось ранее.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и опубликовал запись с камер наблюдения, сообщает издание «Вести.Ру».

По предварительным данным, конфликт завязался между пьяными посетителями расположенного поблизости кафе «Иссык-Куль», но его причинах остается только догадываться - все участники практически не говорят по-русски.

Поножовщина произошла у турникетов, при этом один молодой человек получил смертельное ранение и скончался до прибытия врачей.

Трое его знакомых оказались в больнице с ножевыми ранениями груди, бедра и травмой головы.