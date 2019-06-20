Путин объяснил высокие зарплаты российских чиновников

15:07

Президент РФ Владимир Путин, говоря о зарплатах чиновников и сотрудников государственных компаний, заметил, что нужно не понижать их доходы, а поднимать — всем остальным. По мнению главы государства, в противном случае среди министров и других чиновников появится меньше квалифицированных кадров.

Отвечая на вопрос о зарплатах чиновников в ходе прямой линии, президент заявил, что ему бы хотелось повышения доходов работников до уровня министров, а не наоборот.

«В чем может быть „засада“, если мы сейчас просто резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим», — сказал Путин.

В то же время он подчеркнул, что разница зарплат не должна быть колоссальной. Путин сказал, что его цепляет, когда он видит баснословные доходы. Однако он выразил мнение, что это связано с высоким уровнем компетентности.

Президент заявил, что не должно быть такого, чтобы зарплата первых лиц в сфере образования и медицины была в 10 раз больше рядовых сотрудников.

Россияне отправили более миллиона вопросов президенту страны Владимиру Путину в преддверии прямой линии. Большинство жителей — 616,5 тысячи — предпочли спросить главу государства о волнующих темах по телефону, порядка 300 тысяч написали SMS, остальные прислали свои вопросы через сайт и приложение. Российский лидер ответит на них уже в 17-й раз. Обычно общение Путина с населением занимает несколько часов. Наиболее продолжительной оказалась прямая линия 2013 года. Тогда президент РФ был в эфире четыре часа 47 минут.