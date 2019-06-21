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Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз

13:25 21.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Число случаев усыновления российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иностранцами продолжает стремительно сокращаться по данным с 2012 года по 2018.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные министерства просвещения России, если в 2012 году иностранцами было усыновлено 2 604 российских ребенка, то в 2018 году этот показатель составил лишь 289 детей (причем 67% всех усыновлений - 196 - приходятся на Италию). Таким образом, иностранное усыновление в России сократилось в девять раз.

В 2012 году лидерами по числу усыновлений российских детей были США (646 детей), Италия (762), Испания (502) и Франция (245), но к 2018 список стран-лидеров по этому показателю изменился. На первом месте в 2018 году находится Италия (196), на втором месте с большим отрывом – Испания (35), на третьем – Франция (22).

В 14 раз за шесть лет сократилось усыновление россиян гражданами Испании (с 502 до 35), в 11 раз – гражданами Франции (с 245 до 22), в 18 раз – Германии (с 129 до 7), более чем в пять раз – Израиля (с 86 до 15).

Перестали усыновлять российских детей граждане и подданные Великобритании, Канады, Ирландии, Финляндии, Швеции, Мальты и Словении. Между тем, в 2012 году подданные Великобритании усыновили 33 ребенка, граждане Канады – 41, Ирландии – 30, Финляндии – 18, Швеции – 39, Мальты – 12, Словении – 21.

Граждане США не могут выступать усыновителями по резонансному "закону Димы Яковлева", принятому в 2012 году в ответ на принятый в США "акт Магнитского". Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года. "Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Согласно статистике Минпросвещения, уже в 2013 году американцы усыновили лишь 25 несовершеннолетних граждан РФ (вступили в силу решения судов, принятые в конце 2012 года). Еще 14 детей были усыновлены американскими гражданами в 2014 году; как следует из примечания, это "численность детей, усыновленных в Республике Крым до вхождения в состав Российской Федерации". В последующие годы данные о гражданах Соединенных Штатов, усыновивших россиян, отсутствуют.

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Проблемы материнства и детства в России, Дети
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21.06.2019, 20:55
Гость: Зачем их отдавать?

Они вырастут и сами уедут.
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