Первый осужденный в России за неуважение к власти пожаловался в Страсбург

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Первый россиянин, которого привлекли к ответственности по новому закону о неуважении к власти за пост во "ВКонтакте" со словом "сказочный", подал жалобу в Европейский суд по правам человека, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, заявитель считает, что российские власти ограничили его право на свободу выражать свое мнение. По его словам, тот комментарий не относился к личности Владимира Путина, а содержал только оценку эффективности внутренней и внешней политики, проводимой президентом Российской Федерации, и ее результатов, в том числе целесообразности расходования средств федерального бюджета, то есть, касался тем, представляющих общественный интерес.

В жалобе указано, в частности, что российские суды не пытались установить баланс между правом человека на свободное выражение своего мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина и авторитета государственной власти.

Кроме того, заявитель указал на неопределенность формулировок в КоАПе "явное неуважение" и "неприличная форма, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность", которые не имеют легального определения и однозначного толкования. Наконец, он оспорил размер штрафа, который вдвое превысил его среднемесячный доход.

23 апреля Чудовской районный суд Новгородской области оштрафовал Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей. Месяц спустя областной суд оставил это решение в силе.

ЕСПЧ уже сформулировал позицию по законам об оскорблении величия, такие законы есть в других странах, например, во Франции. Суд решил, что существование таких законов не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, но они должны допускать критику политического характера, даже оскорбительную и шокирующую, если в ней нет перехода на личности.

20 июня президент Путин высказал мнение о законе о неуважении власти, отвечая на вопрос создателя самого популярного сообщества MDK во "ВКонтакте". Он заявил, что люди имеют право критиковать власть, и этот закон не должен быть использован, чтобы их в этом ограничивать. По мнению президента, закон был принят для того, чтобы наказывать за оскорбление государственных символов, глумление над флагом или гербом и тому подобные действия.