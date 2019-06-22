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Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

07:37 22.06.2019
Фото с сайта udf.by
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В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны России создало на своем сайте раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди представленных архивных документов – наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны, пишет РИА Новости.

Так, представлена выдержка из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии. Благодаря этим документам советское командование лишь в начале 1942 года смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.

В нем также описываются многочисленные попытки гитлеровцев захватить крепость, а также говорится, что немецкая авиация сбросила на крепость бомбу весом 1800 килограммов, "потрясшая детонацией весь город Брест".

Кроме того, в одном из документов описаны новые детали подвига одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, оставив ему жизнь в лагере для военнопленных, а затем немецкие офицеры не раз приезжали в этот лагерь, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.

Также представлены обстоятельства гибели другого руководителя обороны крепости, полкового комиссара Ефима Фомина, которого, согласно документам, нацисты расстреляли у стен крепости.
 

Темы: Память о Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.06.2019, 11:34
Гость: Кстати

Сначала крепость героически защищали поляки. После сдачи крепости и отходе польского гарнизона, крепость торжественно была передана советской армии. Поляки, которые уцелели пытались прорваться в Венгрию, но попали в плен и были расстреляны в советских лагерях.
22.06.2019, 10:49
Гость: Дмитрий

Это насколько нужно бояться правды, что бы все это держать в секрете столько лет.
22.06.2019, 10:31
Гость: да об этом первым

писал С.С.Смирнов еще в начале 60-х годов . Он и об Девятаеве первый рассказал.А сколько еще героев сгинули в Гулаге-вот что рассекретить нужно
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