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Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома

11:59 23.06.2019
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал на своей странице в Twitter видео с ходом строительства второй очереди на космодроме Восточный. 

"Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения", - написал Рогозин в подписи к видео.

Он также отметил, что на космодроме "продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома". На кадрах видно, как работают экскаваторы, а часть рабочих наблюдает за процессом.

В начале июня Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный, напоминает ТАСС. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

Темы: Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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Комментарии читателей
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23.06.2019, 22:23
Гость: Tor

Такс топить надоело...
23.06.2019, 20:30
Гость: Роскосмос сообщает:

В связи с некоторым запозданием финансирования вынужден передвинуть срок запуска лунной станции на полгода.
С февраля 2053 года на август.
23.06.2019, 20:29
Гость: Новости космонавтики:

На космодроме "Восточный" арестованы 5 человек.
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