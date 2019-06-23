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Опубликовано видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ

15:31 23.06.2019
Стоп-кадр видео

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.

Как сообщил генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина, это первая в России многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.

«Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям», - сообщил он в эфире программы «Военная приемка».

Отмечается, что ракета способна действовать со значительных расстояний. Тем самым, новейший вертолет Ми-28НМ будет способен уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой ПВО.

«В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно», - отметил генконтруктор.

Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Темы: Вооружения в России
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Комментарии читателей
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23.06.2019, 22:36
Гость: Ник16

Ми-28 вертолётик так себе. Вбухали в него огромные деньги, а индусы его забраковали и взяли на вооружение американский Апач, превосходящий двадцать восьмой по многим показателям (не стану перечислять ТТХ). Ка-52 на голову превосходит Ми-28 но подковёрные игры не позволили этому вертолёту полноценную дорогу в жизнь.
Что касается самой ракеты то не было смысла о ней здесь говорить, тем более говорить-то и не о чем - то секретно, это секретно, здесь показать нельзя. Смысл репортажа не ясен и непонятен. Тогда к чему он? Сказать, что у нас появилась загоризонтная ракета для вертолётов, так это можно было просто сделать в коротком сообщении. Кстати, у Апача она давно применяется.
23.06.2019, 22:23
Гость: працельс

пара километров до танка мало)) танк раньше может сбить вертолёт))
на танке зенитные ракеты с даоьностью до 15 км))
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