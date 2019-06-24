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Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

14:08 24.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Как минимум четыре крупных российских банка запретили сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров с помощью мобильных телефонов, сообщает РБК. Запреты ввели в Сбербанке, ВТБ, «Открытии» и «Юникредите».

«Открытие» также запретило снимать на фото и видео служебные документы, презентации и клиентские данные и записывать на аудио внутренние переговоры. В ВТБ сообщили, что разрешают фотографии в банке только по согласованию.

Запрет введен из-за того, что фотографии могут использовать мошенники, сообщили в «Открытии». Как пояснили в компании по кибербезопасности Group-IB, мошенники в даркнете покупают данные клиентов банков, и в этих схемах участвуют сотрудники банков.

В Сбербанке за фотографирование экрана компьютера грозит увольнение, сообщили в банке. В случае, если снимки передадут третьим лицам, банк обратится в правоохранительные органы.

Санкции за фотографирование клиентских данных для передачи мошенникам «самые жесткие», говорит директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции рассказывал, что системы банка, как правило, не допускают передачи служебных данных в третьи руки, а сотрудников, уличенных в этом, немедленно увольняют.

«Если им удалось по какой-то причине передать это преступникам, мошенникам либо третьим лицам, мы передаем материалы в правоохранительные органы», — отметил Кузнецов.

Темы: Информационные технологии (IT), Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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24.06.2019, 20:09
Гость: Очень

сомнительно.
24.06.2019, 19:49
Гость: Саргс

Ещё лет 40 тому назад труда спецслужбы без особого легко могли прочитать не только содержимое компьютера, но и все его действия, что называется, из соседнего дома. Техника, технологии и программное обеспечение в этом вопросе с тех пор значительно продвинулись вперёд (это произошло там, где, в отличие от наставления наиумнейшего Грефа, математики и программисты не считались ненужными людьми). Несколько лет тому назад было сообщение, что в ФСБ поняли всю опасность работы с компьютерами, в плане сохранения секретности, и там достали из загашников проверенные временем пишущие машинки… Ну, а грефы, могут сколько угодно запрещать «фотографировать картинки на мониторе» на потеху спецслужбам запада и их финансовым заправилам…
24.06.2019, 19:43
Гость: //

Вы Евгений В, а пишете как тутошный Ни колай.
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