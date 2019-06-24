Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

14:08

Как минимум четыре крупных российских банка запретили сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров с помощью мобильных телефонов, сообщает РБК. Запреты ввели в Сбербанке, ВТБ, «Открытии» и «Юникредите».

«Открытие» также запретило снимать на фото и видео служебные документы, презентации и клиентские данные и записывать на аудио внутренние переговоры. В ВТБ сообщили, что разрешают фотографии в банке только по согласованию.

Запрет введен из-за того, что фотографии могут использовать мошенники, сообщили в «Открытии». Как пояснили в компании по кибербезопасности Group-IB, мошенники в даркнете покупают данные клиентов банков, и в этих схемах участвуют сотрудники банков.

В Сбербанке за фотографирование экрана компьютера грозит увольнение, сообщили в банке. В случае, если снимки передадут третьим лицам, банк обратится в правоохранительные органы.

Санкции за фотографирование клиентских данных для передачи мошенникам «самые жесткие», говорит директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции рассказывал, что системы банка, как правило, не допускают передачи служебных данных в третьи руки, а сотрудников, уличенных в этом, немедленно увольняют.

«Если им удалось по какой-то причине передать это преступникам, мошенникам либо третьим лицам, мы передаем материалы в правоохранительные органы», — отметил Кузнецов.