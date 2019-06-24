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«На первом месте — вопрос социальных гарантий»: 48% россиян высказались против сокращения рабочей недели до четырех дней

22:01 24.06.2019

Прежде чем делать выводы о перспективах нововведения, необходимо провести эксперимент

Фото с сайта Pixabay.com

Почти половина россиян (48%) не поддержала бы сокращение рабочей недели с пяти до четырёх дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В поддержку этой инициативы выступили бы 29% респондентов, ещё 17% отнеслись бы безразлично и 6% — затруднились ответить.

Среди жителей крупных городов эта идея популярнее — в Москве и Санкт-Петербурге 36% опрошенных поддержали сокращение рабочей недели, в остальных городах-миллионниках этот показатель составил 34%. Также поддержка выше среди 25—34-летних граждан: 39% респондентов в этом возрасте высказались за четырёхдневную рабочую неделю.

По мнению главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, опасения у россиян вызывает возможное сокращение доходов.

«Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоёв населения — пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», — приводит его слова сайт ВЦИОМ.

Так, 82% опрошенных убеждены, что после сокращения рабочей недели заработная плата снизится. Ещё 67% считают, что упадут объёмы производства.

Ранее о том, что в будущем из-за технического прогресса сократится рабочая неделя заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал он в ходе Международной конференции труда 11 июня.

В качестве примера глава кабмина привёл опыт предпринимателя Генри Форда, который в начале прошлого века сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил рост производительности. Кроме того, по мнению Медведева, показателен опыт новозеландской компании, которая перешла на четырёхдневную рабочую неделю — каждый рабочий час стал производительнее на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, — подчеркнул Медведев. — Люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях».

Медведев напомнил, что Всемирная организация здравоохранения в этом году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Его отнесли к заболеваниям профессиональной занятости. По мнению специалистов, причиной выгорания становится хронический стресс, а проявляется это в упадке сил, снижении производительности и возникновении негативного эмоционального барьера в отношении к работе.

«Это вопрос неоднозначный»

Комментируя возможное сокращение рабочей недели, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что главным вопросом в реализации этой меры остаётся заработная плата.

«На первое место при постановке вопроса о четырёхдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан: какую заработную плату они будут получать? Такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную?» — сказала она.

Для оценки влияния четырёхдневной рабочей недели стоит опробовать её на российских предприятиях, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Нужно более детально посмотреть, изучить. И не только на примере зарубежных компаний, но и у нас, в России. Поэтому для меня это вопрос неоднозначный. Конечно, отдыхать хорошо. Но в то же время в постоянном режиме, мне кажется, это очень расслабляет. Понятно, что это прогресс и, как следствие, сокращение трудовых затрат. Но надо в экспериментальном порядке посмотреть, не будем ли мы из-за этого, наоборот, утрачивать те навыки, которые имели», — рассказала Бибикова RT.

Отдельный момент — это вопрос оплаты труда, считает сенатор. По её словам, в случае сохранения оплаты труда на том же уровне есть риск, что она станет завышенной для ряда категорий сотрудников.

«Мы работаем четыре дня, а оплата остаётся та же самая — это тоже вызывает вопросы. Не будет ли оплата труда завышенной? Особенно у работников производственной сферы», — сказала Бибикова.

Тем не менее сокращение рабочего дня — это общемировая тенденция, отметил в беседе с RT член совета Конфедерации труда России Олег Бабич.

«В некоторых европейских странах уже порядка десяти лет нормальная продолжительность рабочего времени в неделю сокращена до 35 часов. То есть, по сути, это те же самые четыре рабочих дня, только растянутые на пять», — сказал он.

По мнению эксперта, сокращение числа рабочих часов должно проходить при сохранении доходов сотрудников, что компенсируется для работодателя ростом производительности.

«Если сокращение рабочего времени вызвано ростом производительных сил и производительности труда (что само по себе сказывается на эффективности производства и доходности), то работодатели, соответственно, вполне в состоянии при уменьшении продолжительности рабочего времени платить больше, чем сейчас», — подчеркнул он.

Авторы - Георгий Мосалов, Анастасия Румянцева, Полина Полетаева

Темы: Глава правительства России, Трудовое законодательство в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Дмитрий Медведев
Источник: RT на русском
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 07:45
Гость: Реплика

"...в будущем из6за технического прогресса сократится рабочая неделя..." - вещает Премьер. На мой взгляд - это не более чем пробный шар власти не способной наладить промышленное производство в стране и готовящееся к массовой безработице. Сокращением рабочей недели будет замаскирована избыточность квалифицированной рабочей силы в условиях стагнации или даже возможного падения производства. Конечно,уровень жизни продолжит падение. Уже сегодня ощущается спад покупательской способности населения.
25.06.2019, 07:44
Гость: ДФМН

«Страна 2030 [года] – (...) это страна, в которой никто не заплатит ни одной копейки налога, не получив от государства услугу соответствующего количества и качества за свои заслуги. Наконец, как мне кажется, это страна, в которой никого не будет интересовать вопрос, сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня курс доллара к рублю», – заявил, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
25.06.2019, 07:18
Гость: Сердечник

многие как работали 360 дней в году так и работают и мытарства соплежуев им не грозят...
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