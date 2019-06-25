Миллионы на люкс: как министр отдыхает за наш счет

23:10

Чиновники не ограничивают себя в тратах во время командировок. ВИДЕО

Глава Минпромторга Денис Мантуров проживает за границей в номерах стоимостью свыше 1 млн рублей в сутки. Когда в такой ситуации люди узнают о тратах министра за день, сопоставимых с их расходами за несколько лет, это может привести к социальному взрыву в стране, считают эксперты.



Денис Мантуров. Фото с сайта minpromtorg.gov.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров никому не подконтролен и тратит бюджетные средства на проживание в номерах класса люкс.

Это следует из исследования Transparency International Россия о том, сколько министерства и ведомства России тратят на поездки своих представителей за границу. Подсчеты организация провела на основании актов выполненных работ, которые публикуются в системе госзакупок.

Выяснилось, что, например, министр промышленности Денис Мантуров в 2016 году ездил в Шанхай, где останавливался на сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai площадью 400 кв. м. В таком номере есть не только отдельная гардеробная и мраморная ванная комната, но и большая двухэтажная столовая, гостиная с камином и другие удобства. Стоит это удовольствие 1,388 млн руб.в сутки.



Часть президентского номера отеля The Peninsula Shanghai. Фото с сайта peninsula.com

Чуть более скромные апартаменты были у министра во время поездки в Мексику в 2017 году - президентский номер в отеле Four Seasons Hotel Mexico City площадью около 200 кв м. обошелся ведомству 478,7 тыс. руб.

Стоимость номеров министра в Джакарте и Китае также составляла по несколько сотен тысяч рублей.

Не отличались скромностью во время заграничных поездок и другие сотрудники Минпромторга. Правда, согласно исследованию, их проживание ограничивалось люксовыми и делюксовыми номерами, стоимость которых на порядок ниже - в пределах десятков тысяч рублей за ночь.

В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016–2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб.

Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.

В самом министерстве в ответ на запрос «Газеты.Ru» указали на существование порядка командирования сотрудников министерства: решение о командировании министра принимается правительством РФ, заместителей, помощников, советников, директоров департамента - самим министром, заместителей глав департаментов и ниже - курирующим заместителем министра.

При этом возмещение командировочных расходов и, в частности «найма жилого помещения», положено служащим в следующем порядке:

- гражданским служащим, замещающим высшие должности федеральной государственной гражданской службы категории «руководители» - первому заместителю министра, статс-секретарю - заместителю министра, заместителям министра, директорам департаментов - не более стоимости двухкомнатного номера;

- гражданским служащим, замещающим другие должности федеральной государственной гражданской службы - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

В России в 2004 году были установлены предельные нормы возмещения расходов по найму жилья при служебных командировках за границу. Например, в Нью-Йорке это $350 в сутки, в Киеве - $150, в Гонконге и Тайване - до $120.

Однако есть возможность превышать лимит с разрешения своего руководителя. А отдельные категории чиновников и вовсе выведены из-под каких-либо ограничений.

В их числе федеральные министры и их заместители, руководители и замы федеральных служб и агентств, руководители госкомитетов, члены правительственной делегации.

Согласование самого выезда в командировку федерального министра осуществляет премьер Дмитрий Медведев, «но так как никаких норм проживания для министров не существует, то и согласовывать особо нечего», отмечает аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Другие высокопоставленные чиновники наверняка также пользуются отелями 5 звезд и не самыми дешевыми номерами, добавляет эксперт.

Согласно данным Transparency International, полученным от других ведомств, ситуация там не слишком отличается. Так, Минтранс сообщил, что в 2018 году потратил на оплату командировок своих сотрудников чуть более 14 млн руб.

Организация запросила информацию о командировках в администрации президента, правительстве, Совете Федерации, Госдуме, во всех других федеральных ведомствах, в Счетной палате и Федеральном казначействе, однако в остальных случаях получила менее содержательные ответы.

Выводы этого расследования вряд ли приведут к каким-либо сиюминутным последствиям, привлечь к превышению полномочий чиновника за то, что он останавливался в дорогом отеле, не совсем целесообразно, так как эта сумма трат уже заранее согласовывалась на правительственном уровне, обращает внимание аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Выделяет деньги на поездки, как правило, ведомство, направившее конкретного чиновника в командировку. Это же ведомство и контролирует лимит расходов и другие организационные моменты, напоминает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

В целом, эта сфера плохо регулируется, поэтому привлечь к ответственности за такие действия чиновников сложно, добавляет он.

«Вряд ли траты чиновников на командировки могут «проесть» бюджет, однако они могут иметь гораздо более драматические последствия, - уверен аналитик «Финам» Алексей Коренев. - Это очень обидно. На те деньги, которые министр тратит за ночь в отелях класса люкс и в целом за одну командировку, вполне могут жить несколько пенсионеров, и не один день, а несколько лет.

То есть, что должны думать россияне, для которых с этого года повысили НДС, а также пенсионный возраст, когда они видят, сколько тратят денег те люди, которые управляют ими и принимают эти решения?

Это очень плохо скажется на социальной атмосфере в стране. То есть косвенные последствия могут оказаться гораздо серьезнее», - резюмирует эксперт.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что объем расходов на командировки в министерствах согласовывается заранее - при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.

Кроме того, «в ходе проверок Счетной палатой РФ исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов», добавляют в Минпромторге. И тогда, по всей видимости, вопросов не возникло.

По факту расходы на командировки проверяют Счетная палата и Федеральное казначейство. О выявленных нарушениях сообщается в заключениях Счетной палаты, которые поступают в Госдуму и Совет Федерации вместе с отчетом правительства об исполнении бюджета.

Однако в отчетах за 2016−2017 годы Transparency International не обнаружили ни одного упоминания о проверках и выявленных нарушениях, относящихся с командировкам чиновников.

При этом в отчетности министерств отсутствует обособленная информация об объеме годовых затрат на служебные командировки. То есть детализированная информация о фактических затратах на каждую командировку не попадает ни в Счетную палату, ни в Федеральное казначейство.