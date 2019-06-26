Минобороны предупредило о готовящихся атаках на командование ВС РФ

18:42

Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил России всех уровней.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майора Игорь Конашенков.

По его словам, в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства.

Отмечается, что Минобороны установило, что «отдельные государства» через определенные СМИ «ведут скоординированную работу по дискредитации российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров».

Конашенков также заявил, что «те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа».