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Минобороны предупредило о готовящихся атаках на командование ВС РФ

18:42 26.06.2019
Здание Минобороны
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил России всех уровней.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майора Игорь Конашенков.

По его словам, в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства.

Отмечается, что Минобороны установило, что «отдельные государства» через определенные СМИ «ведут скоординированную работу по дискредитации российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров».

Конашенков также заявил, что «те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа».

Темы: Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 23:36
Гость: Неужели

и у этих кумандиров нашли особняки и дворцы с яхтами и самолётами за ближним бугром? Бомбить их будут?
26.06.2019, 23:04
Гость: О пропорциях процесса.

"Молотят"
Так-
Один терр ---и 10 гражд.сирийцев.
Приказ тельавива.
Придется отвечать за все это.
26.06.2019, 22:49
Гость: Ник16

Зоя, а что вы понимаете в боевых действиях в Сирии?. Там в основном принимают участие ВВС России, которые молотят с большой высоты, недоступной для врага, террористов всех мастей. По сути боевые действия в одни ворота в пользу ВВС. Пятки там не просматриваются, так как наземных боёв с противником почти нет.
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