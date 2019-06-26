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Власти запросили у торговых сетей данные о доле грузинского вина в продаже

10:25 26.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российские власти начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина на полках магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника.

По их словам, соответствующую информацию запросили Минсельхоз и Роспотребнадзор. Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что запросы были неформальными; официальных обращений по этому поводу пока не поступало.

По мнению источников «Коммерсанта», действия властей могут быть связаны с подготовкой к запрету импорта грузинского вина в Россию. Роспотребнадзор и Минсельхоз это не прокомментировали.

В Auchan сообщили, что грузинские вина занимают не более 8% категории. Доля грузинских вин в магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — 5–6,5% в категории, сказал представитель компании. В «Ленте» говорят, что вина из Грузии занимают около 9% ассортимента и пользуются «хорошим спросом».

24 июня Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина. Это произошло на фоне обострения отношений между Россией и Грузией. Причиной роста напряженности стали акции протеста в Тбилиси, начавшиеся 20 июня. На них звучали в том числе антироссийские лозунги.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию.

Во время предыдущего конфликта с Грузией Россия уже вводила запрет на поставки грузинского вина. Он действовал с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти заявляли, что в винах из Грузии обнаружены пестициды и тяжелые металлы. 

Темы: Россия, Грузия, Производство и продажа алкоголя, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 11:44
Гость: Эт точно

Надо заодно и родную российскую продукцию запретить от греха подальше. Сколько уже умерло от неизвестных болезней.
26.06.2019, 11:38
Гость: Русский

...все грузинские бутылки погрузить навалом в грузовые отсеки наших военно-транспортных самолетов и отправить на аэродромы Южной Осетии. Пущай грузыняки едет на машинах и забирают ..остатки бутылок.
А торговым компаниям России предоставить Акты отбора и вывоза грузинских бутылок на территорию ПЕРЕДАЧИ, за минусом транспортных расходов. Точка.
Ни один суд ни прикопаться...)))))
26.06.2019, 11:38
Гость: Carlos

Кажись, намечается сиктым....
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