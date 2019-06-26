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Путин принял отставку Евкурова и назначил нового и.о.главы Ингушетии

23:06 26.06.2019
Стоп-кадр из видео
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Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, который попросил президента принять его отставку с поста главы региона. 

Евкуров отметил, что «старался как мог», но региону нужна новая команда. Президент отставку принял и попросил помогать следующему руководителю на первых порах. Врио главы Ингушетии был назначен 60-летний Махмуд-Али Калиматов.

Калиматов, предварительно, прибудет в регион в четверг и будет представлен в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики. "Представление планируется 27 июня в Магасе, в здании администрации главы региона", - сказали в администрации.

Махмуда-Али Калиматова как врио главы региона представят полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и экс-глава региона Юнус-Бек Евкуров. В мероприятии примут участие представители администрации президента РФ, Федерального Собрания РФ, Народного собрания Ингушетии, администрации главы и правительства региона.

Темы: Ингушетия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 23:37
Гость: иван

обстановка в Ингушетии намекает что главу региона должен выбирать народ
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