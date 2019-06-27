Студента СФУ отчислили из-за диплома на «деликатную» тему госдолга

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Руслан Мирошниченко заинтересовался причинами стремительного роста государственного долга Красноярского края

Руководство Сибирского федерального университета распорядилось отчислить студента Руслана Мирошниченко, не допустив перед этим к защите дипломной работы. Студент выбрал тему "Инструменты управления государственным долгом региона для обеспечения экономической безопасности", однако преподаватели испугались вести научные изыскания в этом направлении, чтобы не навлечь на себя гнев чиновников.

Руслан Мирошниченко

Студент Института управления бизнес-процессами и экономики Руслан Мирошниченко заинтересовался причинами стремительного роста государственного долга Красноярского края. При губернаторе Льве Кузнецове (2010-2014 гг.) он был 20-40 млрд рублей. При Викторе Толоконском (2014-2017) приблизился к 100 миллиардам рублей. Для того, чтобы разобраться в этой теме, Руслан Мирошниченко пришел в Счетную палату Красноярского края. Ее руководитель Татьяна Давыденко представила студенту исчерпывающую информацию для анализа.

Завершив дипломную работу и получив положительный отзыв научного руководителя, Руслан столкнулся с неожиданными проблемами, пишет Newsru.com. Его исследованием заинтересовалось руководство СФУ. Молодой человек рассказал, что дипломную работу отправили председателю правительства края Виктору Томенко. Итогом этого странного перемещения документа из СФУ в "серый дом" (здание краевого правительства) и обратно стало то, что студента не допустили к защите, объявили о его неявке и отчислили из СФУ.

Руслан Мирошниченко обратился в прокуратуру Красноярского края и следствие уличило руководство СФУ во лжи и незаконном отчислении студента. Молодой человек также обращался за поддержкой к депутатам, побывал в кабинете спикера Заксобрания, президента СФУ Александра Усса.

В итоге студента восстановили, а потом во время защиты поставили ему двойку. Руслан говорит, что рецензия на его дипломную работу была переписана трижды. Научный руководитель проекта доктор экономических наук Батукова Луиза Рихардовна сначала написала положительный отзыв о работе, оценив ее на отлично.

После первой защиты студента она переписала свой отзыв, оставив его без оценки, но все еще положительным. В третий раз она написала отрицательный отзыв. Как сказал Руслан, третий отзыв он даже не видел. Скорее всего, он был написан под давлением руководства СФУ.

Во время одной из бесед Батукова уговаривала ученика переработать диплом, поступившись своими принципами и честью ученого. "Да, Руслан, вы такой, но надо переписать", - говорила преподавательница.

"На мой вопрос, что я должен переписывать, там же очевидные вещи, мне так никто ответа и не дал до сих пор", - недоумевает Мирошниченко.

Руслан уверен, что руководство вуза боится обсуждать и оценивать эту "деликатную тему" про госдолг, потому что краевая власть 70% денег заняла не у Минфина России, а у частных банков, что является беспрецедентным для органа власти. Только обслуживание госдолга составляет около 9 млрд рублей год, и не о какой реструктуризации львиной части долга, порядка 70 млрд рублей, не может идти речи. Это несет огромные риски для финансовой устойчивости региона, потому что в случае внезапного кризиса и резкого снижения поступления налогов Красноярский край не сможет выполнять обязательства перед кредиторами и бюджетниками.

Также во время подготовки диплома Руслан выявил, что бюджет края недополучает налоговые отчисления с крупнейших предприятий Красноярского края. "Богатейший край в стране сейчас находится в лидерах по величине госдолга. Все это стало возможным, как считает Руслан, благодаря деятельности законодательного собрания, которым двадцать лет рулил Александр Викторович Усс", - пишет Babr24.

Из-за своей принципиальности Мирошниченко лишился диплома об окончании высшего учебного заведения. Однако в самом вузе утверждают, что работа, представленная Русланом Мирошниченко на защиту, просто была оформлена с нарушениями формы и содержания, пишет Znak.com.

Между тем это не первая скандальная ситуация в Сибирском федеральном университете. Весной 2017 года преподавателя вуза Михаила Константинова заставили уволиться, как он сам утверждает, за показ нашумевшего фильма "Он вам не Димон" про коррупцию в высших эшелонах власти, снятого ФБК Алексея Навального и обвинившего в злоупотреблениях премьер-министра Дмитрия Медведева. Уйдя из вуза, Константинов нашел работу сторожем. Руководство вуза тогда заявило, что это было решение самого экс-преподавателя, не связанное с политикой.

О тяжелом финансовом положении региона говорила недавно в интервью и председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко, предоставившая информацию Руслану Мирошниченко для его научной работы. В ходе беседы с журналистом Андреем Карауловым Давыденко заявляла об угрозах в свой адрес. А ее дочь затем записала видеообращение к Путину, в котором сообщила, что боится за семью и свою мать.

В откровенном интервью главный ревизор региона рассказала, что из Красноярского края вывозят лес на 47 миллиардов рублей, причем лес стоимостью 33 миллиарда рублей отправляется в Китай.

"Это только то, что показано в статистике. А теперь теневая экономика. Хорошо умеет считать Федеральная служба статистики. По их методике, в тени - 30% всей экономики края", - добавила чиновница.

Интервью Давыденко получилось настолько откровенным еще и потому, что в один из моментов женщина не смогла сдержать слез. Этот эмоциональный момент растиражировали крупные блоги и федеральные СМИ.

Слова Татьяны Давыденко взялся прокомментировать бывший председатель краевого Заксобрания, а ныне губернатор Красноярского края Александр Усс. Он же является президентом СФУ, из которого отчислили студента Мирошниченко.

Усс заявил, что его шокировала цифра о том, что "45 миллиардов были украдены и распределены по карманам чиновников".

"У нас есть такая цифра. Это экспортная выручка всех предприятий Красноярского края. При чем здесь коррупция? Вспоминаются слова Геббельса: "Чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят", - сказал губернатор.

Профайлер из Екатеринбурга, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал видеозаписи с высказываниями Давыденко и Усса, после чего пришел к выводу, что глава Счетной палаты говорит правду, а губернатор - врет. Об этом пишет NGS24.

В середине мая активисты штаба Алексея Навального нашли у Александра Усса активы на 1,5 миллиарда рублей и несколько шикарных коттеджей, о чем говорилось в их расследовании.