Стали известны новые подробности расследования в отношении полковника ФСБ

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При обыске у экс-начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина было обнаружено ценностей и денег на сумму в 12 млрд рублей.

Как установили оперативники, незадолго до ареста Черкалин часто общался с одним следователем, владеющим недвижимостью в Италии, а также с коллегой, предпочитающим золотые часы из Швейцарии.

Источник в спецслужбах рассказал «Росбалту», что еще в то время, когда оперативники разрабатывали Кирилла Черкалина перед арестом, в их поле зрения попал высокий чин из следствия полиции одного из столичных округов. Именно в это подразделение поступали многие уголовные дела, касающиеся крупных банков и их руководителей.

Нередко с этими делами происходили весьма странные события. По мнению собеседников агентства, эти события развивались не без участия Черкалина и его знакомой из этого подразделения. После того, как Черкалина отправили под стражу, женщина, поняв, что к ней возникнут вопросы, добровольно решила заявить о своих отношениях с экс-начальником банковского отдела Управления «К».

Она сообщила, что в последнее время его несколько раз сопровождал коллега по ФСБ, фамилию которого следователь не знает. Однако указала его имя и отличительную особенность - на руке были крайне дорогие золотые часы марки Patek Philippe. После этого сотрудница полиции подала рапорт об увольнении.

Обозначенного в показаниях контрразведчика вычислили, однако он заявил, что никаких сомнительных вещей со следователем не обсуждал. Наоборот - это ее проверяли на возможные коррупционные проявения. И рассказал о наличии у женщины шикарной недвижимости на Сицилии, которая была приобретена на непонятные доходы.

При обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах была обнаружена и изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь - от руководителей банков», - рассказал источник «Росбалта».

По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе - «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).

Однако официальная сумма взяток, которая фигурирует в деле, пока значительно меньше.

Напомним, полковник Черкалин был задержан 25 апреля в рамках заведенного ранее уголовного дела. Из числа бывших сотрудников ФСБ оперативники задержали Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Прежде оба подчиненных были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. Всех троих подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Черкалин с октября 2013 года по февраль 2015 года получил через посредника от предпринимателя Назарова $850 тыс. «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Также он подозревается в хищении путем мошенничества на 490 млн рублей.