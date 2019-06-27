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СМИ: экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет пост замминистра обороны

11:27 27.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Юнус-Бек Евкуров, покинувший пост главы Ингушетии займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении бывшего главы республики.

Юнус-Бек Евкуров — кадровый военный, Герой России. До того, как занять пост главы Ингушетии в 2008 году, Евкуров был заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа.

О решении досрочно сложить полномочия главы Ингушетии Евкуров объявил 24 июня. В отставку он ушел после массовых акций протеста, которые проходили в Ингушетии осенью 2018 года и весной 2019 года из-за соглашения о границе с Чечней, по которому к соседней республике переходит часть ингушской территории.

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Он несколько лет был прокурором Ингушетии, а с 2015 года возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 17:55
Гость: Накосячил

- в армию, или сенат.
27.06.2019, 17:45
Гость: гоша

Ну хорошо... Теперь дело пойдет на лад.
27.06.2019, 15:11
Гость: Месть

Кадырова.
Все комментарии (4)
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