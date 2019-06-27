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В Кремле не увидели нужды в корректировке закона об оскорблении власти

13:54 27.06.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, но для него нужно отработать правоприменительную практику. Об этом, как сообщила «Медуза», заявил прессе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию телеканала «Дождь», в которой со ссылкой на источники утверждалось, что в Кремле недовольны практикой массового применения закона и просят МВД прекратить штрафовать россиян за критику власти.

«В законе идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти. Поэтому отдельные случаи неверной правоприменительной практики безусловно представляют интерес. Мы очень внимательно наблюдаем за этим», — пояснил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» также заявил, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба. Он добавил, что нельзя злоупотреблять законом, чтобы не ограничивать право людей критиковать власть любого уровня.

Часть 3 статьи 20.1 КоАП включает в себя распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть. Наказывается штрафом 30-100 тысяч рублей.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Законотворческая деятельность в России, МВД России
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 18:48
Гость: голуби над головами

..Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, но для него нужно отработать правоприменительную практику..
* Ну еще бы, за "базар" можно и ответить, а правоприменительная практика хорошо подкрепляется действующим беспрецедентным рос.пгавом.
Ну типа как с законом о самообороне, когда жертва подавляюще отвечает по УК, а бандит.. похихикивает в "тенечке".
В общем: П.. не Строить.
27.06.2019, 18:00
Гость: Евгений В

Уточню: Путин не увидели нужды в корректировке закона об оскорблении его власти. И закон этот придуман, если не им самим, то его окружающими фарисеями.
А то безликий Кремль начал видеть....
Привыкли прикрываться стыдливо платочком без имен героев.
27.06.2019, 17:55
Гость: Евгений В

Кремль -комплекс сооружений. Когда говорим Кремль - подразумеваем Путин.
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