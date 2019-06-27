СМИ рассказали о росте цен на высшее образование в России

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Учеба в платных отделениях вузов за последний год подорожала в среднем на 15-19%. По мнению специалистов, к сентябрю цены вполне могут стать выше еще на 15-20%.

Выводы о подорожании обучения сделала газета «Известия», основываясь на данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы. По данным за май 2019 года, средняя стоимость одного семестра обучения в государственном вузе равнялась 68,9 тысячи рублей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков заметил, что к сентябрю ожидается рост цен на договорное обучение в пределах 20%. По его мнению, учеба обходится студентам дороже, поскольку зарплаты преподавателям необходимо удерживать на уровне 200% от средних по региону. В этом плане вузы, подчеркнул Комков, следуют майским указам президента.

В пресс-службе ФАС России рынок услуг в сфере образования охарактеризовали как конкурентный. Цены на услуги учебных учреждений государство не регулирует, подчеркнули в ведомстве. Их формирует рыночный механизм баланса спроса и предложения, при котором учитывается и конкуренция. Контролируется властями только порядок оказания платных образовательных услуг.

Стоимость платного обучения, уточнил проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров, растет еще и потому, что стабильно увеличивается объем государственных затрат на одного обучающегося.

«Скорее всего, снижения оплаты за обучение на внебюджетных местах в ведущих университетах не произойдет», — предположил Петров. Он напомнил, что «именно в лучших вузах» хватает бюджетных мест для выпускников, показавших хорошие результаты в школьной учебе.

По словам проректора, оптимальное соотношение стоимости обучения и возможного количества студентов стараются отыскать в каждом вузе. Ни один из них не поднимет плату за учебу без существенных на то оснований.