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СМИ рассказали о росте цен на высшее образование в России

09:07 27.06.2019
Абитуриенты МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Абитуриенты МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Учеба в платных отделениях вузов за последний год подорожала в среднем на 15-19%. По мнению специалистов, к сентябрю цены вполне могут стать выше еще на 15-20%.

Выводы о подорожании обучения сделала газета «Известия», основываясь на данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы. По данным за май 2019 года, средняя стоимость одного семестра обучения в государственном вузе равнялась 68,9 тысячи рублей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков заметил, что к сентябрю ожидается рост цен на договорное обучение в пределах 20%. По его мнению, учеба обходится студентам дороже, поскольку зарплаты преподавателям необходимо удерживать на уровне 200% от средних по региону. В этом плане вузы, подчеркнул Комков, следуют майским указам президента.

В пресс-службе ФАС России рынок услуг в сфере образования охарактеризовали как конкурентный. Цены на услуги учебных учреждений государство не регулирует, подчеркнули в ведомстве. Их формирует рыночный механизм баланса спроса и предложения, при котором учитывается и конкуренция. Контролируется властями только порядок оказания платных образовательных услуг.

Стоимость платного обучения, уточнил проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров, растет еще и потому, что стабильно увеличивается объем государственных затрат на одного обучающегося.

«Скорее всего, снижения оплаты за обучение на внебюджетных местах в ведущих университетах не произойдет», — предположил Петров. Он напомнил, что «именно в лучших вузах» хватает бюджетных мест для выпускников, показавших хорошие результаты в школьной учебе.

По словам проректора, оптимальное соотношение стоимости обучения и возможного количества студентов стараются отыскать в каждом вузе. Ни один из них не поднимет плату за учебу без существенных на то оснований.

Темы: Высшее образование в России, Образование в России, Студенческая жизнь
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 10:17
Гость: mesozoic_2

«По данным за май 2019 года, средняя стоимость одного семестра обучения в государственном вузе равнялась 68,9 тысячи рублей… к сентябрю цены вполне могут стать выше еще на 15-20%». 160 тыс на год = проблема талантов решена, как и индустриализации, элита только из ворья.
27.06.2019, 09:57
Гость: stalker

Дорожает все. Мало того что увеличивается стоимость высшего образования, так у нас еще и число бюджетных мест в вузах сокращается. Буквально сегодня сообщили по радио о том, что стоимость овощей и фруктов за последнее время выросла на 25 %. Это ровно в 25 раз больше чем в странах Евросоюза. Делайте выводы в каких экономических условиях мы живем. А у нас там наверху о повышении уровня жизни населения разглагольствуют.
27.06.2019, 09:39
Гость: Залежалый

товар.
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