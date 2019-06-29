Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

13:18

Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на сотрудников полиции, которые первоначально отпустили задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры столицы Людмилу Нефедову.

По словам Нефедовой, "информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня после проверки ряда поступивших сообщений о хищениях имущества". "После отработки информации из медицинского учреждения об отравлении мужчины и девушки были установлены приметы [подозреваемого], а в дальнейшем и анкетные данные. Подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена. Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений", - сказала Нефедова.

В связи с этим, прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту халатности сотрудников ОМВД по Басманному району.

"Ненадлежащее исполнение должностными лицами ОМВД по Басманному району своих должностных обязанностей по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, при наличии информации о серийных, однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ, позволило теперь уже арестованному мужчине продолжить совершать преступления. В этой связи прокурор Центрального административного округа Москвы вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц полиции по фатам халатности", - сообщила она.

26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов с мая орудовал в Басманном районе столицы, чаще всего на Хохловской площади. Первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком двух человек, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. После госпитализации и выписки пострадавшие обратились в полицию. Сабанова удалось задержать сразу, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его отпустили под подписку о невыезде.

24 июня в полицию обратилась третья пострадавшая с заявлением об аналогичном происшествии. 25 июня Сабанов был повторно задержан. При обысках у него были обнаружены транквилизаторы и нейролептики, а также похищенные вещи. Таганский суд Москвы в среду арестовал его до 25 августа. Он обвиняется в серии ограблений людей. Сейчас в деле 11 потерпевших.