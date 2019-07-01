Кандидат в МГД обнаружил «ферму» по подделке подписей за Гудкова

19:12

На место данного инцидента прибыла полиция

Удалось вскрыть факт массовой подделки подписей избирателей за кандидатов Яшина и Гудкова. Эта информация появилась по распоряжению штаба кандидата в МГД Александра Босых.

Фото с сайта newstracker.ru

На своей странице в Facebook Александр Босых разместил пост с видеороликами. В данном видео можно отчетливо рассмотреть подписные листы с именами кандидатов в Мосгордуму Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

На место данного инцидента прибыла полиция, и в настоящий момент идут доследственные действия. Как стало известно ранее, Александр Босых выдвинул свою кандидатуру в Мосгордуму от 5 муниципального округа столицы (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино). Конкуренцию ему по указанному участку составляет Дмитрий Гудков.

Следует напомнить, что это далеко не первый скандал с подписными листами на выборах в МГД-2019.

Ранее в фальсификации подписных листов в свою поддержку был обвинен кандидат от 43 округа Сергей Митрохин (Арбат, Хамовники, Пресня). «Яблочник» опроверг свою причастность и рассказал, что в провокации виновна ОПГ Алексея Навального, который столь грязными методами продвигает свою ставленницу Любовь Соболь.

Самих кандидатов от ФБК Навального, Соболь и Яшина, также уличили в подделке персональных данных и автографов москвичей, якобы поддерживающих их выдвижение. Сотрудники полиции вышли на квартиру, где неизвестные развернули целый подпольный «цех» по фальсификации подписей. Об инциденте рассказали в группе ВК «Пресненское. Пресня».