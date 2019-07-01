В РПЦ не прокомментировали фото с отдыхающими в купальниках на «Палладе»

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Пользователи Сети обсуждают фотографии молодых людей в купальниках, отдыхающих на борту яхты «Паллада», которая принадлежит Московской патриархии. «23 июня 2019 года, яхта «Паллада» главы РПЦ Гундяева. Дева в купальнике, наверное, монашка», - так подписал снимок пользователь, выложивший его в Twitter.

В 2005 году компания «Лукойл» передала в дар церкви яхту стоимостью 4 миллиона долларов, и до сих пор она находится на балансе Московской патриархии, пишут «Аргументы недели».

В 2011 году в пресс-службе патриарха уточнили, что яхта находится на балансе Московской патриархии, однако отказались разглашать стоимость обслуживания.

В самой РПЦ официальных комментариев не дают. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал радиостанции «Говорит Москва», что не знает о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.