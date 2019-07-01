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В РПЦ не прокомментировали фото с отдыхающими в купальниках на «Палладе»

22:33 1.07.2019

Пользователи Сети обсуждают фотографии молодых людей в купальниках, отдыхающих на борту яхты «Паллада», которая принадлежит Московской патриархии. «23 июня 2019 года, яхта «Паллада» главы РПЦ Гундяева. Дева в купальнике, наверное, монашка», - так подписал снимок пользователь, выложивший его в Twitter.

В 2005 году компания «Лукойл» передала в дар церкви яхту стоимостью 4 миллиона долларов, и до сих пор она находится на балансе Московской патриархии, пишут «Аргументы недели».

В 2011 году в пресс-службе патриарха уточнили, что яхта находится на балансе Московской патриархии, однако отказались разглашать стоимость обслуживания.

В самой РПЦ официальных комментариев не дают. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал радиостанции «Говорит Москва», что не знает о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 23:32
Гость: однозначно

Яхта Гундяева,но на балансе московской патриархии-прикольно.
01.07.2019, 23:20
Гость: Трамп

Мда. Знают все, кроме зампреда Вахтанга.
01.07.2019, 23:00
Гость: Православный

В этой церкви по другому и не может быть.
Все комментарии (5)
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