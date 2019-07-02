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Россиян предупредили о подорожании мяса

13:22 2.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Цены на говядину, свинину и мясо птицы в России могут вырасти как минимум на 10%, пишет газета "Известия".

По данным издания это связано с подорожанием пищевых добавок, которыми обогащают корм животных.

Отмечается, что в 2004 году вышло постановление правительства о перечне товаров, облагаемых налогом по льготной ставке. Однако из-за разночтений в трактовке документа размер НДС на импортные кормовые добавки - аминокислоты, жиры, ферменты - оказался меньше, чем ожидалось. Импортеры платили за эти добавки НДС 10%.

В декабре 2018 года кабмин принял поправки, в которых было указано, что кормовые добавки входят в льготную категорию, и эти поправки вступили в силу 1 апреля 2019 года. Между тем осталась неясной ситуация с продукцией, ввезенной до этого периода.

Сейчас в Минфине задумались о том, чтобы доначислить импортерам около 4-7 млрд рублей в виде налогов за прошедшие три года. Такая сумма объясняется тем, что до 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость составляла 18%, а с 1 января - 20%. Таким образом, импортеры, перечислившие льготные 10%, должны добавить еще 8–10%.

Минсельхоз возражает, полагая, что дополнительная нагрузка приведет к росту стоимости конечной продукции.

Бизнес-сообщество считает, что ставка НДС в 10% должна применяться как к кормовым добавкам, ввезенным после 1 апреля 2019 года, так и задекларированным до этой даты.

Представитель Национального кормового союза отметил, что в РФ импортируют до 90% добавок. Их смешивают с зерном и отрубями, составляя кормовые смеси. Доначисление налога может обрушить рынок. Часть компаний просто прекратит работать, а остальные поднимут цены на комбикорма на 5–7%, несмотря на то, что в последние годы они подорожали минимум на 15%.

Темы: Мясомолочная промышленность в России, Сельское хозяйство в России, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 23:06
Гость: Гость

Перейдем на икру. Икра же подешевела.
02.07.2019, 21:40
Гость: iv

А может это просто вброс? Мониторинг Минсельхоза показал, что за январь – июнь 2019 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 6,8 млн тонн. Увеличение относительно прошлого года составило 1,2%. Росстат отмечает, что падают и потребительские цены относительно конца 2018 года на свинину (-1,7%, до 271,35 рубля/кг) и мясо птицы (-4,1%, до 143,73 рубля/кг). ps. Что ж, когда Росстат сообщает негатив, то все радостно это подхватываюn, а если позитив, то гневно осуждают.
02.07.2019, 21:29
Гость: Николай

Я полагаю ,что паниковать рано. Можно в четверг оьъявить рыбный день.Скажем,один день- День Пристипомы,другой -Пангассиуса. Раз в месяц-День Лабардана. Не зря море покрывает большую часть суши. Кстати, и День Суши можно объявить. Не пропадём. Мы ещё помним,как радостно народ говорил: ,,Революцию,войну ,разруху пережили. И изобилие как -нибудь переживем."
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