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Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 190 человек

07:40 2.07.2019
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Число госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 190 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Среди госпитализированных 38 детей. Основной диагноз большинства пострадавших — переохлаждение.

По последним данным МЧС, в шести районах области оказались подтоплены 96 населенных пунктов. Пострадали свыше десяти тысяч домов, в которых живут почти 33 тысячи человек.

С затопленных территорий эвакуировали 2,6 тысячи человека, в том числе 574 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 детей, остальные - у родственников и знакомых.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов. Жертвами стали двенадцать человек.

Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.

В субботу на место бедствия приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.

Темы: Иркутская область, Наводнения и затопления территорий
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