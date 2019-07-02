«Единая Россия» извинилась за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья

14:28

Иркутское отделение «Единой России» выразило сожаление в связи с инцидентом с наклейками на гуманитарную помощь пострадавшим от паводка и заявило, что «не инициировало» таких действий.

«Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию», — говорится в сообщении на сайте отделения.

«Учитывая огромный поток помощи, который был отправлен в территории, особенно в первые дни, не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь. У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок», - отметила руководитель регионального исполкома ЕР Ольга Уватова.

Изначально внимание к наклейкам привлекла местная жительница Ирина Шипова. Она рассказала в фейсбуке, как в пункте сбора гуманитарной помощи ее заставляли клеить «на каждую коробку и мешок» листовки с логотипами «Единой России».