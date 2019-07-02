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«Единая Россия» извинилась за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья

14:28 2.07.2019

Иркутское отделение «Единой России» выразило сожаление в связи с инцидентом с наклейками на гуманитарную помощь пострадавшим от паводка и заявило, что «не инициировало» таких действий.

«Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию», — говорится в сообщении на сайте отделения.

«Учитывая огромный поток помощи, который был отправлен в территории, особенно в первые дни, не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь. У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок», - отметила руководитель регионального исполкома ЕР Ольга Уватова.

Изначально внимание к наклейкам привлекла местная жительница Ирина Шипова. Она рассказала в фейсбуке, как в пункте сбора гуманитарной помощи ее заставляли клеить «на каждую коробку и мешок» листовки с логотипами «Единой России».

Темы: Иркутская область, Наводнения и затопления территорий, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 22:18
Гость: гость

Эта партия воров и на чужом горе пытается рекламу себе сделать.
02.07.2019, 19:59
Гость: Вам что нужно,

гумпомощь или наклейка?
02.07.2019, 19:40
Гость: *

"А я знаю человека, которому реально помогла партия «Единая Россия»." - я тоже, и не только я - список этих людей публикует Форбс!
Все комментарии (15)
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