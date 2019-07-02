Стала известна причина пожара на глубоководном атомном аппарате ВМФ РФ

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Причиной пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ стало короткое замыкание в электрических сетях.

Силами экипажа пожар был потушен, но парами горения были отравлены четырнадцать офицеров.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.

Аппарат не несет вооружения и способен погружаться, по некоторых данным, на глубину до 6000 метров. Также его можно использовать для специальных операций различного характера.

Также отмечается, что в Минобороны России назвали ложной информацию о том, что российская сторона якобы уведомляла Норвегию о взрыве на борту подлодки. Об этом «Газете.ру» сообщили в ведомстве.

Напомним, директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности ранее заявлял, что Россия уведомила их о взрыве газа на подлодке.

«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», - говорится в сообщении.

Предположительно, атомная глубоководная станция (АГС) АС-31 предназначалась для глубоководных спасательных работ. При этом специалисты отмечают, что прежде всего, это диверсионная лодка, которая может ставить в труднодоступных местах глубинные мины, в том числе и ядерные, проводить разведку, уничтожать кабели связи.

На место выполнения задач АГС АС-31 транспортируется атомной подводной лодкой специального назначения БС-136 «Оренбург» проекта 09786 (667БДР «Кальмар»).