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Минсельхоз хочет взять под контроль сбор грибов и ягод

21:09 3.07.2019
Министерство сельского хозяйства РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

Дикорастущие плоды, ягоды, орехи и грибы — ценный пищевой ресурс, а сфера их переработки — «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, продукция на основе дикоросов обладает высоким экспортным потенциалом, считают в министерстве.

Поэтому проект постановления предлагает определить Минсельхоз «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов».

Темы: Минсельхоз
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 09:05
Гость: Путник

Руководит этой группировкой Патрушев младший.
04.07.2019, 09:03
Гость: Чингачгук

А как будут ловить грибников? Ну рыбак с удочкой сидит, его поймать легко, а грибник более мобильный. P.S. У А. Беляева замечательный роман - "Продавец воздуха", есть к чему стремиться нуворишам.
04.07.2019, 08:38
Гость: Мёбиус

Вот только грибы у этих идиотов не спросят где им расти. Как??? они собрались их регулировать? Похоже, что речь идёт лишь о некоторых сортах грибов, которые и употребляют наши чиновники.
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