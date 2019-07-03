Минсельхоз хочет взять под контроль сбор грибов и ягод

21:09

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

Дикорастущие плоды, ягоды, орехи и грибы — ценный пищевой ресурс, а сфера их переработки — «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, продукция на основе дикоросов обладает высоким экспортным потенциалом, считают в министерстве.

Поэтому проект постановления предлагает определить Минсельхоз «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов».